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Brand Week Istanbul’da “türbülans” konuşuldu: Katılımcılar etkinliği Haberler.com’a anlattı

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Brand Week Istanbul’da “türbülans” konuşuldu: Katılımcılar etkinliği Haberler.com’a anlattı
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Pazarlama ve iletişim dünyasını bu yıl “Türbülans” temasıyla Haliç Kongre Merkezi’nde buluşturan Brand Week Istanbul’da marka yöneticileri, ajans kurucuları ve öğrenciler izlenimlerini paylaştı. Katılımcılar, etkinliğin hem ilham hem de sektörle bir araya gelme fırsatı sunduğunu söyledi.

MediaCat tarafından düzenlenen Brand Week Istanbul, 4-6 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Türbülans” temasıyla kapılarını açan etkinlikte oturumlar, marka deneyim alanları ve sektör buluşmaları yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, etkinliğe ilişkin değerlendirmelerini Haberler.com’a anlattı.

Mustafa Boran

“CİDDİ BİR TÜRBÜLANS ÇAĞINDAYIZ”

C-Level Agenda kurucusu Mustafa Boran, her yıl pazarlama dünyası ve iletişim ekipleriyle etkinlikte yer aldıklarını belirterek, “Brand Week kendini yılın ilham veren haftası olarak tanımlıyor. Gerçekten ilham dolarak ayrılıyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre, yağmurlu güne rağmen daha büyük bir kalabalık görüyorum” dedi. Bu yılın temasına da değinen Boran, “Yapay zekanın yıkıcı etkileri, ekonomik ve sosyoekonomik durumların ötesinde ciddi bir türbülans çağındayız. Yıkıcı teknolojiler var, yıkıcı sosyoekonomik durumlar var. Dolayısıyla güzel bir temayla iyi oturumları izlemeye geldik” ifadelerini kullandı.

Bilal Boğa

“SEKTÖRDEKİ İNSANLARLA BİR ARAYA GELİNEN SAYILI ORGANİZASYONLARDAN”

Walther Kranz kurucu ortağı Bilal Boğa, MediaCat ekibinin Brand Week’te her yıl üzerine koyarak ilerlediğini söyledi. Boğa, “Brand Week artık bir hikayeye dönüştü. O kadar büyüdü ve katılımcı sayısı o kadar yükseldi ki artık sadece bir etkinliğe gelip konferans dinlemek ya da fuayede dolaşmak değil. Sektördeki insanlarla bir araya gelebildiğiniz sayılı organizasyonlardan biri” diye konuştu. Konuşmacıların çok değerli isimler olduğunu vurgulayan Boğa, Red Bull pilotu Dario Costa’nın konuşmasını dinlediğini belirterek, “Umarım bu sene de bütün sektöre faydalı ve verimli bir etkinlik olur” dedi.

Müge Çakır

“İLHAM ALDIĞIMIZ, KENDİMİZİ GELİŞTİRDİĞİMİZ BİR ORTAM”

DİTAŞ Denizcilik Kurumsal İletişim Yöneticisi Müge Çakır, etkinliğin iletişimciler ve pazarlamacılar için önemine dikkat çekti. Çakır, “Brand Week her sene hem çok ilham aldığımız hem etkilendiğimiz hem de kendimizi geliştirebileceğimiz, profesyonellerle tanıştığımız bir ortam hazırlıyor. Network açısından da güzel bağlantılar kurmamızı, yeni ve eski arkadaşlarımızla bir araya gelmemizi sağlıyor” şeklinde konuştu.

Serhat Bilir

“NETWORK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ORTAM”

L’Oréal Paris Mağaza İçi Mükemmellik Yöneticisi Serhat Bilir ise etkinliğin eğlenceli geçtiğini belirterek, “Çok güzel bir atmosfer var. Sabahtan beri hepsine katılamasak da birçok oturuma katılmaya çalıştık. Bir sürü marka, deneyim alanları var. Farklı insanlarla network için çok güzel bir ortam. Keyifli ama biraz da yorucu, koşturmalı geçiyor” dedi.

 Elmas Nida Baykal Alkan

“CUMA GÜNÜNÜ HEYECANLA BEKLİYORUZ”

OMG İletişim Kurucusu Elmas Nida Baykal Alkan da deneyim alanlarının ve oturumların bu yıl da keyifli geçtiğini söyledi. “Markalarımızı dinliyoruz. Türkiye trendlerini öğrenmek için cuma gününü heyecanla bekliyoruz. Tüm ekip buradayız ve Brand Week’i yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Işıl Akbıyık

ÖĞRENCİLER DE İLGİ GÖSTERDİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Işıl Akbıyık, etkinliğin kendisi için anlamını şöyle özetledi: “Yeni trendleri takip etmek, sektörün içindeki insanlarla bir araya gelmek ve yüksek lisans sürecinde olduğum için çalışacağım tez ve makalem hakkında yeni bilgiler, fikirler edinmek.”

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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