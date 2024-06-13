Boyalık plajı nerede, nasıl gidilir? #9728 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir?
Boyalık plajı nerede, nasıl gidilir? İzmir, Türkiye'nin en güzel plajlarına ev sahipliği yapıyor. İzmir'de denize girebileceğiniz en iyi yerlerden biri olan Boyalık Plajı, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından oldukça tercih ediliyor. İzmir'deki diğer popüler plajlar hakkında bilgi almak ve Boyalık Plajı'na nasıl gidileceğini öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.
İzmir'de denize girebileceğiniz en iyi plajlar arasında Boyalık Plajı bulunuyor. Birçok kişi Boyalık Plajına nasıl gidileceği merak ediyor. Boyalık Plajı, İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alır ve Çeşme'nin en güzel ve popüler plajlarından biridir. Peki, Boyalık plajı nerede, nasıl gidilir? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir?
İZMİR'DEKİ EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?
- Mimoza Koyu
- Bodrum Koyu Plajı
- Dolungaz Koyu
- Ayıbalığı Koyu
- Sazlıca Plajı
- Yeni Foça Halk Plajı
- Garip Adası
- Kalem Adası
- Fame Beach
- Pissa Koyu
- Killik Koyu
- Zindancık Koyu
- Ilıca Plajı
- Delikli Koy
- Ildırı
- Aya Yorgi Koyu
- Altınkum Halk Plajı
- Çark Plajı
- Kocakarı Plajı
- Paşalimanı
- Boyalık
- Pırlanta Plajı
- Ovacık Sahili
- Demircili Plajı
- Bodrum Koyu
- Yarımada (Karantina Adası)
- Demircili Plajı
BOYALIK PLAJINA NASIL GİDİLİR?
- İzmir şehir merkezinden Çeşme'ye gitmek için İzmir-Çeşme Otoyolu'nu (O-32) kullanabilirsiniz.
- Çeşme'ye vardığınızda, Boyalık Plajı tabelalarını takip ederek plaja ulaşabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 1-1.5 saat sürer.
- İzmir şehir merkezinden Çeşme'ye otobüslerle ulaşabilirsiniz. İzmir'in Üçkuyular Semti'ndeki otogardan veya İzmir Otogarı'ndan Çeşme'ye düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır.
- Çeşme Otogarı'na ulaştıktan sonra, Boyalık yönüne giden minibüs veya taksilerle plaja ulaşabilirsiniz.