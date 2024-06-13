Boyalık plajı nerede, nasıl gidilir? #9728 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir?

İzmir'de denize girebileceğiniz en iyi plajlar arasında Boyalık Plajı bulunuyor. Birçok kişi Boyalık Plajına nasıl gidileceği merak ediyor. Boyalık Plajı, İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alır ve Çeşme'nin en güzel ve popüler plajlarından biridir. Peki, Boyalık plajı nerede, nasıl gidilir? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir?

İZMİR'DEKİ EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?

Mimoza Koyu

Bodrum Koyu Plajı

Dolungaz Koyu

Ayıbalığı Koyu

Sazlıca Plajı

Yeni Foça Halk Plajı

Garip Adası

Kalem Adası

Fame Beach

Pissa Koyu

Killik Koyu

Zindancık Koyu

Ilıca Plajı

Delikli Koy

Ildırı

Aya Yorgi Koyu

Altınkum Halk Plajı

Çark Plajı

Kocakarı Plajı

Paşalimanı

Boyalık

Pırlanta Plajı

Ovacık Sahili

Demircili Plajı

Bodrum Koyu

Yarımada (Karantina Adası)

Demircili Plajı

BOYALIK PLAJINA NASIL GİDİLİR?