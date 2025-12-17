Haberler

Boşanma davasında algıları yıkan "nafaka" kararı

İzmir'de bir boşanma davasında mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alarak, kadının işsiz olan erkeğe aylık 5 bin TL nafaka ödemesine hükmetti. Avukat, "Mahkemenin bu kararı, toplum nezdinde oluşmuş ve kalıplaşmış algıları yıkmakla birlikte, kanunun tam olarak tatbik edilmesi halinde ulaşılmak istenen amaca hizmet etmiştir" dedi.

  • Tire 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, boşanma davasında pastane işleten kadının işsiz erkeğe aylık 5 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.
  • Mahkeme, tedbir nafakası kararını tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alarak verdi ve kusur aramadı.
  • Avukatlar, kararın toplumda nafakanın yalnızca kadın ve çocuklar lehine hükmedildiği algısını yıktığını ve kanunun erkek lehine de uygulanabileceğini belirtti.

İzmir'in Tire ilçesinde ikamet eden S.B. ile Ş.B, 2023 yılının Kasım ayında evlendi. Yaklaşık iki sene evli kalan çift, ağustos ayında geçimsizlik gerekçesiyle boşanma kararı aldı. Aile mahkemesi sıfatıyla Tire 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açıldı. Taraflar anlaşmalı boşanma için uzlaşma sağlayamadı ve birbirlerinden nafaka talep etti. 20 Kasım'da boşanma davasının ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı.

KADIN, ERKEĞE NAFAKA ÖDEYECEK

Duruşmada söz alan S.B.'nin avukatı A. İslam Gezer, müvekkilinin işten çıkarıldığını ve işsiz olduğunu belirtip, bu sebepten ötürü tedbir nafakası talebinde bulundu. Ş.B.'nin avukatı ise talebin reddinin verilmesini istedi. Tarafları dinleyen hakim, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alarak pastane işleten Ş.B.'nin, S.B.'ye dava tarihinden itibaren aylık 5 bin liralık tedbir nafakasının yargılama kesinleşmesine kadar ödenmesine karar verdi.

"TEDBİR NAFAKASINDA KUSUR DAHİ ARANMAZ"

S.B.'nin avukatlarından A. İslam Gezer, "Tedbir nafakası, sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olan tarafı desteklemek amacıyla öngörülmüş maddi bir tedbirdir. Mahkemece tedbir nafakasına hükmedilirken, esas alınan temel unsur, tarafların sosyal ve ekonomik durumudur. Tedbir nafakası kararı verilirken kusur dahi aranmaz. Kadın ve erkek kanun önünde eşit haklara sahip olduğundan, erkeğin sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olması halinde de bu nafakaya erkek lehine hükmedilmesi mümkündür. Bahse konu davada da erkeğin işsiz olduğu ve ekonomik ile sosyal açıdan desteklenmesi gerektiği anlaşıldığından, erkek lehine tedbir nafakasına hükmedilmiştir" dedi.

"KALIPLAŞMIŞ ALGILARI YIKAN BİR KARAR"

S.B.'nin avukatlarından Elif Büşra Berber ise "Toplumda boşanma aşamasındaki nafakanın yalnızca kadın ve çocuklar lehine hükmedildiği yönündeki yerleşik algı gerçeği yansıtmamakta olup, kanunun ve adaletin ruhuna da aykırıdır. Kaldı ki koşullarının mevcut olması halinde, bu tedbir nafakası dava sonrasında da erkek lehine hükmedilecek yoksulluk nafakasına dönüşebilir. Sayın mahkemece, Medeni Kanun hükümleri ile kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, nafaka kurumunun getiriliş amacı da göz önünde bulundurularak yerinde bir karar verilmiş ve erkek lehine tedbir nafakasına hükmedilmiştir. Mahkemenin bu kararı, toplum nezdinde oluşmuş ve kalıplaşmış algıları yıkmakla birlikte, kanunun tam olarak tatbik edilmesi halinde ulaşılmak istenen amaca hizmet etmiştir" diye konuştu.

