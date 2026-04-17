Hürmüz açıldı, piyasalar coştu! Borsa İsranbul'da tüm zamanların rekoru

Güncelleme:
Küresel piyasalar, İran'dan gelen Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere açıldığı açıklamasının ardından artan risk iştahıyla pozitif seyrediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.601,12 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 386,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 287,5 milyar lira oldu.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirdi.

BORSA HAFTAYI TÜM ZAMANLARIN REKORUYLA TAMAMLADI

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kararı, kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da üretici enflasyonu, İngiltere ve Japonya'da ise tüketici enflasyonu verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gelecek hafta TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

BANKACILIK ENDEKSİNDE YÜZDE 3,53’LÜK ARTIŞ

Öte yandan bankacılık endeksi yüzde 5,63, holding endeksi yüzde 3,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, tek kaybettiren ise yüzde 2,05 kimya petrol plastik oldu.

Kaynak: AA
