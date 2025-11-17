Magazin dünyası son günlerde Ahu Yağtu'nun sevgilisi Bora Cengiz haberleriyle çalkalanıyor. Ünlü oyuncu Ahu Yağtu'nun meslektaşı Bora Cengiz ile el ele görüntülenmesi, gözleri yeniden genç oyuncunun hayatına ve kariyerine çevirdi. Peki, Bora Cengiz kimdir? Ahu Yağtu'nun sevgilisi Bora Cengiz kaç yaşında, nereli? Bora Cengiz dizi ve filmleri haberimizde!

AHU YAĞTU'NUN SEVGİLİSİ BORA CENGİZ KİMDİR?

Magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri Bora Cengiz oldu. Ünlü oyuncu, Ahu Yağtu ile yaşadığı aşkla birlikte yeniden gündemin merkezine yerleşti. İkili, Beyoğlu'nda el ele görüntülenince uzun süredir devam eden ilişki iddiaları doğrulanmış oldu.

Ahu Yağtu'nun meslektaşıyla yaşadığı bu sürpriz ilişki, hem sosyal medyada hem de magazin sayfalarında büyük ilgi gördü. Peki Bora Cengiz kimdir, nasıl tanınmıştır, kariyerinin dönüm noktaları nelerdir? İşte tüm detaylar…

Bora Cengiz; tiyatro, sinema ve dizi alanlarında üretken kariyeriyle son yılların en dikkat çeken oyuncularından biridir. Müzisyenlik ve radyoculuk geçmişi de bulunan Cengiz, çok yönlü bir sanatçı profili çizer.

BORA CENGİZ KAÇ YAŞINDA?

Bora Cengiz 9 Aralık 1990 doğumludur.

Bu bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

Profesyonel kariyerine genç yaşlarda adım atan oyuncu, 30'lu yaşlarının başında hem televizyon hem dijital platform projelerinde yoğun biçimde yer almaya devam etmektedir.

BORA CENGİZ NERELİ?

Bora Cengiz, İstanbul doğumludur. Sanat yolculuğu da doğduğu şehirde şekillenmiştir.

Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Cengiz, eğitimini tamamladıktan sonra tiyatro ve ekran projelerinde aktif olarak yer aldı. İstanbul'un kültür sanat ortamı, onun kariyerinde önemli bir başlangıç noktası oluşturdu.

BORA CENGİZ DİZİ VE FİLMLERİ

Bora Cengiz, kariyeri boyunca hem televizyon hem de sinema projelerinde geniş bir yelpazede rol aldı. Farklı türlerde canlandırdığı karakterlerle dikkat çeken oyuncu, gençlik dizilerinden dönem projelerine, dijital yapımlardan dram türüne kadar birçok formatta yer aldı.

Aşağıda, oyuncunun öne çıkan dizi ve film projeleri kronolojik olarak listelenmiştir:

Diziler

Peri Masalı (2008) – Televizyon kariyerine adım attığı ilk proje; Tolga karakteri büyük ilgi çekti.

Kavak Yelleri – Geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan gençlik dizisi.

Türkan

Bizim Okul

Sana Bir Sır Vereceğim

Yedi Güzel Adam

Çilek Kokusu – Gani karakteriyle dikkat çekti.

Bodrum Masalı – Uzun soluklu projelerinden biri oldu.

Yüzyıllık Mühür

Ramo

Tutunamayanlar

Çıplak – Dijital platformda geniş yankı bulan yapımlardan biri.

Alev Alev

Kalp Yarası

Alparslan: Büyük Selçuklu – Alexander karakteri ile dönem dizisi deneyimi kazandı.

Ömer – Dramatik yapısıyla güçlü bir izleyici kitlesi edindi.

İnci Taneleri – Son dönem projelerinden biri.

Bu diziler, Cengiz'in hem genç hem olgun izleyici kitlesine hitap eden, farklı türlere uyum sağlayabilen bir oyuncu olduğunu göstermektedir.

Filmler

Kıskanmak – Erken dönem sinema performanslarından biridir.

Sadece Tek Bir Gün

Uzun Yol

Fenomen

Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

Bir Ah Hikâyesi

Zaferin Rengi – Son yıllardaki önemli sinema çalışmalarından.