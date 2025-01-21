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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

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Bolu Kartalkaya yangını söndürüldü mü? Kartalkaya kayak merkezinde neden yangın çıktı?

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Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da bit otelde çıkan yangın söndürüldü mü ve yangın neden çıktı soruları merak konusu oldu. Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında, hayatını kaybedenleri Bolu Valisi açıklandı. Bolu son dakika yangın haberleri ve Kartalkaya otel yangınında kaç kişi öldü soruları haberimizde yer alıyor.

Bolu Kartalkaya yangını söndürüldü mü? Bolu'da bulunan ve Türkiye'nin önde gelen turizm noktalarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Kartalkaya kayak merkezinde neden yangın çıktı? Detaylar haberimizdedir...

BOLU KARTALKAYA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Gece saatlerinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı. Alevlerin hızla tüm binayı sardığı olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre, yangında 10 kişi yaşamını yitirirken 32 kişi yaralandı. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, "Hayatını kaybedenlerden ikisinin üst kattan atladığı belirlendi" şeklinde açıklamada bulundu.

Bolu Kartalkaya yangını söndürüldü mü? Kartalkaya kayak merkezinde neden yangın çıktı?

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİNDE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Sabahın erken saatlerinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı. Otelin bir odasında başlayan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında otelde kalan tatilciler, çevredeki diğer otellere tahliye edildi. Müdahale çalışmaları sürerken, yangında yaşamını yitiren ve yaralanan birçok kişi olduğu öğrenildi.

Bolu Kartalkaya yangını söndürüldü mü? Kartalkaya kayak merkezinde neden yangın çıktı?

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın yaptığı açıklamada, otelde yaklaşık 234 misafirin bulunduğunu belirterek, "Yangın gece 03.30 sıralarında restoran katında başlamış ve buradan tüm binaya yayılmış. İlk belirlemelere göre 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 32 vatandaşımız yaralandı. Vefat edenlerden ikisi panikle atlayarak yaşamını yitirmiş; biri otel görevlisi, diğeri bir misafir. Ekiplerimiz yangına müdahaleye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya yangını söndürüldü mü? Kartalkaya kayak merkezinde neden yangın çıktı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmıştır. Yangına, kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 267 personel ile müdahale edilmekte. İlk belirlemelere göre 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 32 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Bolu Kartalkaya yangını söndürüldü mü? Kartalkaya kayak merkezinde neden yangın çıktı?

Bolu Kartalkaya yangını söndürüldü mü? Kartalkaya kayak merkezinde neden yangın çıktı?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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