Boğazın yeni hakimi geliyor

Restaurant ve eğlence sektöründe lider isimlerden biri olmak için yaklaşık 2 senedir ciddi bir çalışma yapan Alezzi, sektörün önde gelen isimlerini de bir araya topluyor.

Tam 44*18 metrelik genişliği, şık tasarımı ve kaliteli ekipmanları ile boğazda göz kamaştıran yat, aynı zamanda turistlerin şimdiden dikkatini çekmeye başladı.

3 Kata sahip olan Alezzi alt katında Fine Dining bir hizmet sunarken, orta kat ve açık alan teras katında uluslararası boyutlarda partiler vermeyi planlıyor. Modern mobilyaları, led ekranları, ışık robotları, ateş ve sis makinaları ile ışıl ışıl İstanbul akşamlarında boğazın hakimi olmak için gün sayıyor.Yatta yer alan ince detaylar ise şimdiden çok konuşulmaya başladı.

ŞİMDİDEN TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Kaptan köşkünün Dj kabini haline getirilmesi, yatın ortasından denizi gören dev bir cam alan olması, iç ve dış dahil tüm bölgelerde son kalite led ekranların yer alması şimdiden yakınından geçen turist teknelerini meraklandırıyor. İstanbul, deniz ve eğlencenin güzel yemek ve şıklık ile buluşacağı, yerel ve turist misafirler için tüm detayların düşünüldüğü Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan bu devasa yat çok yakında sularımızda boy göstermeye hazırlanıyor.

MODERN RESTAURANT, YAT VE CLUB

Modern restaurant kategorisinde adını altın harflerle yazdırmak için gece gündüz çalışmalar yapan Alezzi yacht ekibi, hem dünya mutfağının hem de geleneksel türk mutfağının ezgilerini taşıyan bir menüye sahip. İç tasarımı Titanik gemisi şıklığında dizayn edilmiş, üst ve orta kat ise uluslararası festivallerde hissettirecek bir tasarım ile kurgulanmış. Her kata uğrayan asansöründen, metrelerce tepeye uzanan ateş püskürtme makinalarından, Türkiye'de bir benzeri olmayan localarından tüm detaylar sıradışı ve ilgi çekici.. Kısacası hem restaurant, hem mekan, hem yat hem de club denizin üzerinde misafirleri ile buluşacak.

Alezzi Yacht firması yetkilisi: 'Dünya'nın her yerinden turistlerin görmek için geleceği yüzen eğlence resturant yatını' tasarladık. Şıklık, kalite ve güzel yemek bizim için önemli. Uluslararası düzeyde müzik direktörleri ve en sevilen yerel sanatçıların ağırlanacağı, konserler vereceği eğlence yatımızı sizlerle buluşturmak için gün sayıyor.' dedi.