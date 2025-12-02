Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Altadena'da yaşayan Kenneth Johnson, evinin bahçesindeki tuğlaların yerinden oynadığını ve çöp kutularının devrildiğini fark etti. Bunun üzerine güvenlik amacıyla hareket sensörlü kameralar yerleştirdi ve beklenmedik bir sürprizle karşılaştı: 200 kiloluk dev bir ayı evin altındaki boşlukta yaşıyordu.

GÜNDÜZ DIŞARI, AKŞAM BODRUMA

Kameralar, ayının bodruma 75 santimetrelik dar bir boşluktan girip çıktığını gösterdi. Görüntüler hayvanın, hem çöp kutularını karıştırdığını hem de tuğlaları söküp yerinden oynattığını ortaya koydu. Ayı gün boyunca yiyecek aramak için dışarı çıkıyor, akşam olunca da bodruma dönüp uyuyor.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLMEMEK OLDUKÇA ÜRKÜTÜCÜ"

2025 Haziran ayından beri boşluğun parçalandığını fark ettiğini, ancak neyin bu duruma sebep olduğunu uzun süre bilemediğini anlatan Johnson, "Bölgede sık sık vahşi hayvan görürüm ama evimin altında görmeyi hiç beklememiştim" dedi. Ayının hırlama seslerini ilk defa kameranın pilini değiştirmeye çalıştığı sırada duyduğunu ekleyen bahtsız adam, "Nerede olduğunu bilmemek oldukça ürkütücüydü" diye konuştu.

KENDİ ÇÖZÜM PLANINI KURDU

Johnson, Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı'na başvurdu ancak net bir yanıt alamadı. Ayının sakinleştirilip taşınmasını umduğunu belirten Johnson, şimdilik durumu kendi başına çözmeyi planlıyor. Ayıyı tatlılarla dışarıya çekip boşluğu biber gazı sürülmüş kum torbalarıyla kapatmayı hedefliyor.

GERİLİM DEVAM EDİYOR

"Mutfak altından gelen gürültüler oldukça tedirgin edici" diyen Johnson'ın yanı sıra ayının davranışları hem komşular hem de yerel yetkililer tarafından dikkatle izleniyor.