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Bodrum’un yeni yaşam noktası ROOTA, Ersay Üner konseriyle kapılarını açtı

Bodrum’un yeni yaşam noktası ROOTA, Ersay Üner konseriyle kapılarını açtı
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Bodrum’un en gözde koylarından Torba’da hayata geçirilen ROOTA Bodrum, görkemli bir açılış gecesiyle misafirlerini ağırlamaya başladı. İş, sanat ve cemiyet dünyasının yoğun ilgi gösterdiği geceye sevilen sanatçı Ersay Üner sahne performansıyla damga vururken, ROOTA Bodrum yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

İş insanı Ahmet Rıfat Sert öncülüğünde hayata geçirilen ROOTA Bodrum, yalnızca bir otel değil; doğa, gastronomi, konfor ve yaşam kültürünü aynı çatı altında buluşturan yeni nesil bir yaşam destinasyonu olarak konumlanıyor. Torba’nın doğal dokusunu koruyarak tasarlanan proje, misafirlerine Bodrum’un ruhunu hissettiren rafine bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Adını “kök” anlamını çağrıştıran ROOTA felsefesinden alan marka; doğaya dönüşü, yalın lüksü ve sürdürülebilir yaşam anlayışını merkezine alıyor. Asırlık ağaçların arasında konumlanan tesis, butik hizmet anlayışıyla kalabalıktan uzak, huzurlu ve seçkin bir konaklama deneyimi sunuyor.

Yatırımıyla Bodrum turizmine yeni bir soluk kazandırmayı amaçlayan Ahmet Rıfat Sert, ROOTA’yı yalnızca sezonluk bir işletme değil, yıllar boyunca bölgeye değer katacak kalıcı bir yaşam markası olarak kurguladıklarını ifade ediyor. Doğallık, samimiyet ve yüksek hizmet kalitesini merkeze alan marka, misafir deneyimini her detayda hissettirmeyi amaçlıyor.

Sınırlı sayıdaki odası, doğal mimarisi, beach alanı ve özgün gastronomi konseptiyle dikkat çeken ROOTA Bodrum, Ege mutfağının yerel lezzetlerini modern yorumlarla buluştururken, gün boyu sakin bir atmosfer, akşam saatlerinde ise müzik ve eğlenceyle bütünleşen sosyal bir yaşam sunuyor.

Açılış gecesinde sahne alan Ersay Üner, sevilen şarkılarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Gece boyunca ROOTA’nın kendine özgü atmosferi, sahne performansları ve seçkin davetli profili büyük beğeni toplarken, sezon boyunca gerçekleşecek konser ve etkinliklerin de ilk sinyalleri verilmiş oldu.

Bodrum’un yükselen destinasyonlarından Torba’da konumlanan ROOTA Bodrum, butik konaklama anlayışı, gastronomi deneyimi, beach konsepti ve kültür-sanat etkinlikleriyle yalnızca misafir ağırlayan bir tesis olmanın ötesine geçerek, Bodrum’un sosyal yaşamına yön veren yeni adreslerden biri olmayı hedefliyor.

Ahmet Rıfat Sert liderliğinde şekillenen bu vizyon, ROOTA’yı yalnızca bugünün değil, Bodrum’un gelecekte de konuşulacak yaşam markalarından biri olma yolunda güçlü bir konuma taşıyor. Yaz sezonu boyunca gerçekleşecek konserler, özel davetler ve deneyim odaklı etkinliklerle ROOTA Bodrum, Ege’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haberler.com
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