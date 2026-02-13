Haberler

Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağışın ardından alışılagelmişin dışında görüntüler ortaya çıktı. Mustafa Kalem Parkı'ndaki göletin taşması sonucu sular yola kadar ulaştı; göletteki balıklar ise akıntıyla birlikte asfalta sürüklendi. Yolda çırpınan balıkları gören bazı vatandaşlar, canlıları kurtarmak için seferber olurken bazıları ise yemek için yoldan balık topladı.

  • Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Mumcular Mahallesi'ndeki bir gölet taştı.
  • Göletten taşan sularla balıklar asfalta sürüklendi ve vatandaşlar tarafından toplandı.
  • Bölge sakinleri cep telefonu kamerasıyla su taşkını ve balıkların asfalta savrulma anlarını kaydetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Mumcular Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.

VATANDAŞLAR ASFALTTAN BALIK TOPLADI

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Mumcular Mustafa Kalem Parkı'ndaki gölet taşarken, çevredeki alanlar kısa sürede sular altında kaldı. Göletten taşan sularla birlikte balıkların asfalta sürüklendiği anlar, çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. Yolda çırpınan balıkları gören bazı vatandaşlar, canlıları kurtarmak için seferber olurken bazıları ise yemek için yoldan balık topladı.

Bodrum'da sağanak baskını: Gölet taştı, asfalta balık yağdı

O ANLAR KAMERADA

O anlar, bölge sakinlerinden tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, su taşkınıyla birlikte yola savrulan balıklar ve vatandaşların kurtarma operasyonu net bir şekilde görüldü.

Bodrum'da sağanak baskını: Gölet taştı, asfalta balık yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 1 müjde, 2 eksik

Son antrenmana çıkmadı! İki yıldız Trabzon maçında yok