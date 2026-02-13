Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Mumcular Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.

VATANDAŞLAR ASFALTTAN BALIK TOPLADI

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Mumcular Mustafa Kalem Parkı'ndaki gölet taşarken, çevredeki alanlar kısa sürede sular altında kaldı. Göletten taşan sularla birlikte balıkların asfalta sürüklendiği anlar, çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. Yolda çırpınan balıkları gören bazı vatandaşlar, canlıları kurtarmak için seferber olurken bazıları ise yemek için yoldan balık topladı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, bölge sakinlerinden tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, su taşkınıyla birlikte yola savrulan balıklar ve vatandaşların kurtarma operasyonu net bir şekilde görüldü.