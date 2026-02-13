Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağışın ardından alışılagelmişin dışında görüntüler ortaya çıktı. Mustafa Kalem Parkı'ndaki göletin taşması sonucu sular yola kadar ulaştı; göletteki balıklar ise akıntıyla birlikte asfalta sürüklendi. Yolda çırpınan balıkları gören bazı vatandaşlar, canlıları kurtarmak için seferber olurken bazıları ise yemek için yoldan balık topladı.
- Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Mumcular Mahallesi'ndeki bir gölet taştı.
- Göletten taşan sularla balıklar asfalta sürüklendi ve vatandaşlar tarafından toplandı.
- Bölge sakinleri cep telefonu kamerasıyla su taşkını ve balıkların asfalta savrulma anlarını kaydetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Mumcular Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.
VATANDAŞLAR ASFALTTAN BALIK TOPLADI
Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Mumcular Mustafa Kalem Parkı'ndaki gölet taşarken, çevredeki alanlar kısa sürede sular altında kaldı. Göletten taşan sularla birlikte balıkların asfalta sürüklendiği anlar, çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. Yolda çırpınan balıkları gören bazı vatandaşlar, canlıları kurtarmak için seferber olurken bazıları ise yemek için yoldan balık topladı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar, bölge sakinlerinden tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, su taşkınıyla birlikte yola savrulan balıklar ve vatandaşların kurtarma operasyonu net bir şekilde görüldü.