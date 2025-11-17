İstanbul Fatih'te bir otelde meydana gelen olay, ülke gündemini sarsmaya devam ediyor. Böcek ailesi otelde kaldıkları sırada yaşanan şüpheli zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. Çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile anne Çiğdem Böcek yaşamını yitirirken, baba Servet Böcek yoğun bakımda tedavi görüyor. Peki, Böcek ailesi neden öldü? Böcek ailesi neden zehirlendi? Alüminyum fosfit nedir? Detaylar haberimizde...

BÖCEK AİLESİ NEDEN ÖLDÜ?

Böcek ailesinin ölümü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın merkezinde bulunuyor. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın detaylarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre, aile üyeleri otelde kaldıkları sırada ciddi bir zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Adli süreçte 11 kişi gözaltına alınmış, bunlardan dört kişi hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilmiş durumda. Baba Servet Böcek'in tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor.

Uzmanlar, ölümlerin tek bir odadaki olası kimyasal maruziyetle ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor. Otelde yapılan incelemelerde, ilaçlama yapılan odadaki kimyasalların aileyi etkileyip etkilemediği üzerinde duruluyor.

BÖCEK AİLESİ NEDEN ZEHİRLENDİ?

Olayın zehirlenme boyutu, adli tıp uzmanları tarafından detaylı olarak araştırılıyor. Uzmanlar, ölümlerin tek bir odadaki olası kimyasal maruziyetle ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor. Otelde yapılan incelemelerde, ilaçlama yapılan odadaki kimyasalların aileyi etkileyip etkilemediği üzerinde duruluyor.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR?

Olayın zehirlenme boyutu incelenirken, uzmanlar özellikle tarım ve haşere ilaçlarında kullanılan kimyasallara dikkat çekiyor. Bu noktada öne çıkan maddelerden biri alüminyum fosfit.

Alüminyum fosfit, genellikle tarım ürünlerinde haşere kontrolü için kullanılan güçlü bir kimyasal maddedir. Bu madde, havayla temas ettiğinde zehirli fosfin gazı üretir ve insanlar için yüksek derecede tehlikelidir. Solunum, sindirim veya cilt yoluyla maruz kalındığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Böcek ailesinin kaldığı otelde yapılan incelemelerde, ilaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığı açısından risk taşıyabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Tarım ve fare ilaçları ile alüminyum fosfitin etkileri, zehirlenmenin olası nedenleri arasında yer alıyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili adli süreç hızla devam ediyor. Şüphelilerden bazıları adliyeye sevk edilirken, yedi kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Otelde yapılan incelemelerde ilaçlamanın tek bir odada yapıldığı ve kimyasalların odadaki hava boşluğundan diğer odalara sızabileceği değerlendiriliyor.

Otel yetkilisi Orhan Oğlak, su dışında herhangi bir ikramda bulunmadıklarını belirterek, konuyla ilgili güvence verdi. Ancak adli ve kimyasal incelemeler devam ederken, aile fertlerinin ölüm nedeni konusunda nihai sonuçlar otopsi ve toksikoloji raporlarıyla netleşecek.