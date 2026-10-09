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BM’den İsrail’e Suriye çağrısı

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BM’den İsrail’e Suriye çağrısı
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BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail’in güney Suriye’de sivillere yönelik baskı, gözaltı ve baskınlarına son vermesini istedi. Eylül ayında yaklaşık 280 İsrail müdahalesi kayda geçti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, İsrail’i güney Suriye’de sivilleri hedef alan uygulamalarını durdurmaya çağırdı. Ofis, yalnızca eylül ayında yaklaşık 280 silahlı İsrail müdahalesinin kaydedildiğini, bunun yılbaşından bu yana aylık bazda en yüksek rakam olduğunu açıkladı.

Cenevre’de gazetecilere konuşan BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shabia Mantoo, İsrail makamlarının Suriye köylerinde sivilleri rahatsız eden ve yıldıran adımlardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Mantoo, bu kapsamda baskınları, hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları, gözaltıları ve tarım ürünlerinin tahrip edilmesini saydı.

Eylülde 280 müdahale: Yılın en yüksek seviyesi

Ofis, açık kaynaklı takip verilerine dayanarak eylül ayında yaklaşık 280 silahlı İsrail baskını ve müdahalesinin yaşandığını belirtti. Bu sayı, ocak ayından bu yana tek bir ay için kaydedilen en yüksek rakam oldu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün, İsrail askeri operasyonlarının güney Suriye’deki siviller üzerindeki sürekli etkisinden endişe duyduğu aktarıldı.

49 Suriyeli İsrail’in elinde

Ofise ulaşan bilgilere göre 49 Suriyeli halen İsrail’in gözetiminde bulunuyor. Ancak ofis, toplam tutuklu sayısını bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtti. Serbest bırakılan tutuklular ve diğer kaynaklar, gözaltı sürecinde işkence ve kötü muamele yaşandığını iddia etti. İddialar arasında dövülme, uzun süre ayakta bekletilme ve hem tutukluları hem ailelerini hedef alan tehditler yer aldı.

Kuneytra’da engelli çiftçiye ateş

Ofis, İsrail güçlerinin çarşamba günü Kuneytra’da engelli bir çiftçiye ateş açtığı ve onu geçici olarak gözaltına aldığı yönünde bilgi aldı. Edinilen bilgilere göre çiftçi, kanlar içinde bir buçuk saat alıkonuldu. Serbest bırakıldıktan sonra Suriye Sivil Savunması ekipleri onu Golan Hastanesi’ne ulaştırdı.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
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