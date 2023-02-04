Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu görevden alındı. Sinirlioğlu'nun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal getirildi. BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal kimdir, kaç yaşında ve Sedat Önal biyografisi merak ediliyor. Peki, BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal kimdir, kaç yaşında? Sedat Önal biyografisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu görevden alındı. Yerine Sedat Önal geçti. BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal kimdir, kaç yaşında ve Sedat Önal biyografisi merak ediliyor. BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal kimdir, kaç yaşında? Sedat Önal biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YENİ BM DAİMİ TEMSİLCİSİ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında dikkat çeken bir karar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu görevden alındı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Sinirlioğlu'nun yerine göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal getirildi.

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Sedat Önal 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğmuştur. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirmiş, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı olmuş, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış, Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etmiştir.

6 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yürütmekteydi.

Önal 4 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak atandı.

Sedat Önal