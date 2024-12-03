Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizim Aile filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim Aile filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizim Aile konusu nedir, Bizim Aile oyuncuları kimler ve Bizim Aile özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta'nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım'ı evlendirmeye çalışmaktadır. Bu çabaları başarılı olur fakat Yaşar Usta'nın dört, Melek Hanım'ın üç çocuğu vardır. Fakat bu çocuklar birbiri ile anlaşamıyor, sürekli kavga ediyorlardı. Melek Hanım'ın oğullarından biri olan Ferit'in kız arkadaşı Alev'in babası, Alev'in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz ve ilk Yaşar Usta'yı işinden kovar ardından aileyi evlerinden atar. Yaşar Usta Alev'in babası ile görüşür. Alev'in babası Saim Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir.

BİZİM AİLEFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Münir Özkul - Yaşar Usta

• Adile Naşit - Melek

• Tarık Akan - Ferit (ses. Pekcan Koşar)

• Şener Şen - Şener

• Itır Esen - Alev (ses. Aliye Uzunatağan)

• Halit Akçatepe - Halit

• Ayşen Gruda - Feride

• Tuncay Akça - Tuncay (ses. Nurdan Zobu)

• Cengiz Nezir - Ferdi (ses. Mustafa Alabora)

• Saim Alpago - Saim Bey (ses. Kamran Usluer)

• Ahmet Arıman - Ahmet (ses. Pekcan Koşar)

• Tayfun Akalın - Tayfun (ses. Erhan Yazıcıoğlu)

• Sıtkı Akçatepe - Avukat (ses. Zafer Önen)

• Talat Dumanlı - Talat

• Süreyya Dumanlı - Süreyya

• Nezahat Tanyeri - Hacer

• Selim Naşit Özcan - Nikâh Memuru (ses. Hayri Esen)

• İhsan Baysal - Saim Bey'in adamı

• Tevfik Şen - Saim Bey'in adamı

• Giray Alpan - Saim Bey'in adamı

• Mehmet Ali Güngör - Saim Bey'in adamı

• İlhan Hemşeri - Polis memuru (ses. Hayri Esen)

• Ahmet Sert - Zabıta Amiri

• Sabahat İzgü

1976 yılında vizyona giren film İstanbul'da çekildi. Ana çekim mekanı olan, Yaşar Usta'nın çocukları ile birlikte taşındığı Melek Hanım'a ait olan köşk Üsküdar'ın Altunizade semtinde bulunmaktadır. Günümüzde klinik olarak kullanılan yapı birçok Yeşilçam filminin çekim mekanı olarak kullanıldı. Alev ve babası zengin fabrikatör Saim Bey'in ikamet ettiği yapı için ise Yeniköy'de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi. Saim Bey'in Yaşar Usta ile klişeleşmiş diyaloğunun geçtiği ofis ise yönetmen ve senarist Ertem Eğilmez'in Beyoğlu'ndaki çalışma ofisidir.