Birol Güven kimdir? Sinema Genel Müdürü Birol Güven kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı.Birol Güven kimdir? Sinema Genel Müdürü Birol Güven kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

BİROL GÜVEN KİMDİR?

Birol Güven, 1 Mayıs 1964 yılında Darıca Kocaeli'nde doğdu. Türk film yapımcısı, senaryo yazarı ve yönetmen. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dilbilim Bölümünden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğretmenlik yapan Birol Güven, bir süre turizm sektöründe tur operatörü olarak çalıştı. Öğrencilik ve çalışma hayatında devam ettiği hikâye yazma hobisini 1997 yılında profesyonelce yapmaya başladı.

MinT Motion Pictures adlı şirketi kurarak senaryo ekibiyle birlikte 2.000 den fazla bölümlük 50 TV projesine imza attı. TV projeleri arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın 2002-2004 yılları arasında tekrar bölümleri bile gün birincisi olmuştu.

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Dersimiz Atatürk, Mandıra Filozofu, Mandıra Filozofu İstanbul filmleriyle sinema sektörüne de adım attı. Ortak yapımcısı olduğu Güzel Günler Göreceğiz filmi 2011 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. 2018'den beri 360 kanalında Birol Güven ile Gelecek Geliyor adlı programı sunmaktadır. 2022 yılında vizyona girecek yeni filmi Digital Human ile Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera ile çalışma fırsatı bulmuştur.

Sosyal Faaliyetler

Dünya Engelliler Vakfı Kurucu Üyesidir.

MinT Akademi'nin kurucusudur. MinT Akademi'de kamera önü ve kamera arkası eğitimleriyle sinema sektörüne vasıflı elemanlar yetiştirmektedir. Akademi'nin ilkesi

"Bilen değil yapabilen öğrenciler yetiştirmek hedeftir"

2015'te Mint Akademi bünyesinde 3. Komedi Kısa Film Yarışması organizasyonu da yapılacaktır. Mint Akademi'de bünyesindeki öğretim görevlilerinden Hasan Tolga Pulat (Yönetmen) ve Emre Kavuk (Senarist) ilk işleri olarak gerçekleştirdikleri projeleri ile Altın Portakal kazanmışlardır.

Hem Senaryo Yazarları – Yönetmenler Meslek Birliği'nin hem de Yapımcılar Derneğinin kurucu üyeliğini yaptı. Televizyon Sinema Meslek Birliği'ne ve Yapımcılar Derneği Başkanlığına seçilen Birol GÜVEN sinemada en hızlı büyüyen yapım şirketi MinT Film Yapım AŞ'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Kitapları

Tatil Diyalogları, Yatak Odası Diyalogları, Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye, The School Of Mandıra Filozofu isimli yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

Projeleri

Dizi

Yapım Yayınlandığı TV kanalı ve yılları Tür

Kaygısızlar Kanal D (1994,1996-1997)

Star TV (1995,1998)

Kanal 6 (1995-1996) Dizi

Ayrılsak da Beraberiz TRT 1 (1999-2003)

atv (2003)

Star TV (2003-2004)

Çocuklar Duymasın TGRT (2002)

atv (2002-2003)

Star TV (2003-2004)

atv (2010-2012)

FOX (2013-2014)

Kanal D (2017-2019)

En Son Babalar Duyar TRT 1 (2002-2003)

Star TV (2003-2006)

Çocuklar Ne Olacak Star TV (2004-2005)

Kadın İsterse Star TV (2004-2005)

Show TV (2005-2006)

Anadolu Kaplanı Kanal D (2006)

OKS Anneleri FOX (2007-2008)

Benden Baba Olmaz Star TV (2007)

Havalimanı Star TV (2007-2008)

Yalancı Romantik Kanal 1 (2008)

FOX (2008-2010)

Komedi Türk FOX (2008)

İyi Uçuşlar FOX (2008)

Arka Sıradakiler FOX (2007-2011)

Papatyam Star TV (2009-2011)

Bana Bunlarla Gel Star TV (2010)

Öğretmen Kemal FOX (2010-2011)

Yerli Malı Yılbaşı Star TV

Seksenler TRT 1 (2012-2017)

Zengin Kız Fakir Oğlan TRT 1 (2012-2015)

FOX (2015)

Doksanlar atv (2013-2014)

Aşk Emek İster Show TV (2013)

Kalp Hırsızı atv (2014)

Hom Ofis TV8 (2014)

Rumuz Cavidan Show TV (2015)

Ayrılsak da Beraberiz TV8 (2015)

Mayıs Kraliçesi Show TV

(2015-2016)

Sevda'nın Bahçesi Kanal D

(2017)

Keşke Hiç Büyümeseydik Show TV (2018)

Ev Yapımı TRT 1 (2020)

Seksenler TRT 1 (2019-2022)

Mükemmel Eşleşme TRT 1 (2022)

Çocuklar Duydu

Filmler