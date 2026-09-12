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Birleşik Metal-İş'ten Smart Solar Fabrikası'ndaki İşçilere Dayanışma Açıklaması

Birleşik Metal-İş'ten Smart Solar Fabrikası'ndaki İşçilere Dayanışma Açıklaması
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DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş, Kocaeli Gebze OSB'deki Smart Solar Aliağa Fabrikası'nda işten çıkarmalara karşı üretimi durduran işçilerle dayanışmak için basın açıklaması yaptı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş, Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Smart Solar Aliağa Fabrikası'nda işten çıkarmalara karşı üretimi durduran işçilerle dayanışmak amacıyla kitlesel basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklama, dünden bu yana fabrikayı terk etmeyen işçilere destek amacıyla yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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