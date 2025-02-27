Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'un başrolleri paylaştığı, TRT'nin yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul", bu akşam 4.bölümüyle TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Peki, Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm tek parça izleme linki var mı?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KARAKTERLERİ

Cihangir Ceyhan – Ali Tuna

Alina Boz – Seher Nazar

Hüseyin Avni Danyal – Çetin Nazar

Didem Balçın – Fidan Atik

Şebnem Dönmez – Nermin Sencer

Kaan Taşaner – Gökhan Atik

Deniz Celiloğlu – Emin Tuna

Özge Özder – Jale Nazar

Ümit Kantarcılar – Ogün

İpek Karapınar – Özlem Tuna

Murat Daltaban – Kenan Sencer

Nihal Koldaş – Serpil Tuna

Mirza Bahattin Doğan – Külhan

Serdar Özer – Celal

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NE?

1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizinin konusu şöyle:

"Daha çok büyümek için silah ticaretine başlayan Kenan Gencer, işini sağlama almak amacıyla Emniyet Müdürü Çetin'le iş birliği yaparken, Kenan'ın adamı Celal bu işte depo olarak kullanılmak üzere İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta'nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir. Bu saldırıdan hayatı etkilenen Ali işin peşine düşer ve bir tanığa ulaşır ancak onunla konuşamadan tanık Celal'in adamları tarafından öldürülür. Bu olayı gören Ali katillerden birini tam konuşturacakken Celal'in diğer adamları tarafından öldüresiye dövülür ve sokak ortasında bırakılır. Artık bir Köroğlu doğacaktır."

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Dizi, birebir bir gerçek hikayeyi anlatmasa da 90'lı yılların toplumsal gerçekliklerinden izler taşıyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin'in, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan, A. Kadir İlter'in üstlendiği dizide Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'a, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban ve Şebnem Dönmez eşlik ediyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin seti, 1990'ların İstanbul'unu yansıtmak için özel olarak tasarlandı. Bozdağ Film Platolarında, dönemin sokakları, binaları ve hayat tarzı detaylı bir şekilde yeniden inşa edildi. İstanbul'un Balat, Fatih, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerde de çekim yapılıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ali, kendisi ve arkadaşlarının gözaltına alınmasının şokunu yaşarken, Pusat'ın elini kolunu sallayarak dışarı çıkmasıyla bir şok daha yaşar. Serpil emniyete kamp kurup oğlunu almadan ayrılmayacağını Çetin Müdür'e söyler. Çetin Müdür, Ali ve arkadaşlarını dize getirdiğini düşünüp onları serbest bırakır. Müdür haklı mıdır? Ali zulme boyun eğecek midir? Bu olanlar ikili arasında resmen bir savaş başlatır ve bu savaşın bir cephesi daha vardır: Seher. Çetin kızı Seher'i Ali'den uzak tutabilecek midir? Çetin'in olduğu gibi kaderin de bu ikili için bir planı vardır. Dekan, Ali ve Seher'e yeni bir görev verir. Bu görev Ali için bir fırsattır ve o tüm engellere rağmen aşkının da peşinden gider. Ama Seher, sevgisi ve mantığı arasında sıkışıp kalmış; Ali'nin gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışır. Kaderin planı mı yoksa Çetin'in planı mı kazanacaktır? Kenan kaybolan silahlarını bulmak için herkesi karşısına almaya, Ali ise olayları çözmeye kararlıdır. Çember daralır ve Ali iki hayat birden yaşamak zorunda kalır. Ali artık gündüz bir şair, gece ise bir Köroğlu'dur. Bu ikili yaşam Seher'le aralarındaki aşkı imkânsıza yaklaştırırken, gündüz ile gece birbirine girmeye başlar.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 4. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ VAR MI?

İstanbul 4. bölümü TRT platformlarından izleyebilirsiniz.