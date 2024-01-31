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Bir Sevdadır nerede çekiliyor, setleri nerede?

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TRT 1'in yeni dizisi Bir Sevdadır bugün . bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin . bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Bir Sevdadır dizisi nereden izlenir? Bir Sevdadır konusu ne, oyucuları kim? İşte detaylar...

Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır.Bir Sevdadır dizisi canlı izle! TRT1 Bir Sevdadır . bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Bir Sevdadır konusu ne, oyucuları kim?

BİR SEVDADIR DİZİSİ KONUSU NE?

Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır...

BİR SEVDADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Sevdadır dizisi Kapadokya'da çekiliyor. Ayrıca dizinin bazı sahnelerinin İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde de çekildiği iddiası bulunuyor.

BİR SEVDADIR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Feyyaz Şerifoğlu - Yasin Bıçakçı

Sude Zülal Güler - Yeşil Dağlıca

Ekin Mert Daymaz - Tufan Dağlıca

Sinem Uslu - Gülender Bıçakçı

Sinan Tuzcu - İshak Ali Bıçakçı

Seray Gözler - Boncuk Nine

Hakan Karsak - Engin Albayrak

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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