Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha, sıradan bir günün sonunda hayatının en büyük kabusuyla karşılaştı. Köpeğinin elindeki küçük bir kesiği yalaması sonucu vücuduna yayılan enfeksiyon, talihsiz kadının dört uzvunu kaybetmesine neden olan korkunç bir süreci başlattı.

SADECE 24 SAATTE ÖLÜME YAKLAŞTI

People'ın haberine göre olay, Temmuz 2025'te Sangha'nın işten dönmesiyle başladı. Kendini kötü hisseden kadın, ertesi gün eşi tarafından evde bilinci kapalı, dudakları morarmış ve uzuvları buz kesmiş halde bulundu. Eşi Kam Sangha, durumun hızını şu sözlerle özetledi:

"Bir gün önce köpekle oynuyordu, ertesi gün komadaydı. Bunun 24 saatten kısa sürede nasıl gerçekleştiğine inanamadık."

KALBİ ALTI KEZ DURDU

Hastaneye kaldırılan Sangha'nın durumu "sepsis" (vücudun enfeksiyona verdiği aşırı tepki) olarak teşhis edildi. Yoğun bakımda kaldığı süre boyunca kalbi tam altı kez duran Sangha, tıbbi olarak komaya alındı.

Doktorlar, kadının geçirdiği sepsisin, köpeği Simba'nın küçük bir kesik veya çiziğin üzerine yalaması sonucu oluşmuş olabileceğini belirledi.

UZUVLARI AMPUTE EDİLDİ

Enfeksiyonun kan pıhtılaşmasını bozması nedeniyle organlara kan akışı durunca, doktorlar Sangha'nın hayatını kurtarmak için tek bir çare buldu: Amputasyon.

Cerrahlar, talihsiz kadının her iki bacağını diz altından ve her iki elini kesmek zorunda kaldı. Ayrıca gelişen zatürre ve safra taşı sorunları nedeniyle dalağı da alındı.

32 HAFTALIK YAŞAM SAVAŞI VE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Toplam 32 hafta süren hastane tedavisinin ardından hayata tutunan Sangha, evine döndü ancak artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ailesi, Sangha'nın hayatını kolaylaştırmak adına; robotik eller ve ileri düzey protezler, yoğun fizik tedavi ve psikolojik destek, evin engelli erişimine uygun hale getirilmesi, için bir bağış kampanyası başlattı.