Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Rögarların taşmasıyla cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Vatandaşlar, meteorolojinin uyarısına rağmen yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle Foça Belediyesi'ne tepki gösterdi.

İzmir'in Foça ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Rögarların taşmasıyla yollar göle dönerken, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü dün yaptığı yağış uyarısının ardından beklenen sağanak, bugün öğleye doğru kıyı ilçelerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Foça'da yoğunlaşan yağış, kısa sürede ilçede hayatı felç etti.

RÖGARLAR TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sonrası rögarlar taştı, cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, yükselen su seviyesi nedeniyle kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. İlçede birçok ev, iş yeri ve bahçe sular altında kaldı.

VATANDAŞLARDAN BELEDİYEYE TEPKİ

Evlerinden çıkamayacak duruma gelen ilçe halkı, Foça Belediyesi'ne yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, meteorolojinin uyarılarına rağmen altyapı tedbirlerinin yetersiz kaldığını dile getirdi.

EKİPLER MÜDAHALEYE DEVAM EDİYOR

Belediye ve itfaiye ekiplerinin taşkın yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmaları başlattığı öğrenildi. Yetkililer, yağışın gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edebileceğini bildirdi.

İşte kentten gelen görüntüler;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Doğal Afetler
Metin Yalcin:

Can kaybı yoksa önemli değil, alışkın bunlar çöpe çamura kokuya ..

