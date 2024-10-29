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Bir Gece Masalı oyuncuları kim?

Bir Gece Masalı oyuncuları kim?
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Popüler dizi 'Bir Gece Masalı'nın oyuncu kadrosu araştırılıyor. Dizi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Oyuncu kadrosunda birçok tanınmış isim yer alıyor. Peki, Bir Gece Masalı oyuncuları kim? İşte detaylar!

Popüler dizi Bir Gece Masalı, geniş izleyici kitlesiyle dikkat çekmeye devam ederken, oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Dram ve romantizm ögeleriyle örülü bu dizi, güçlü hikayesi ve sürükleyici senaryosuyla ekran başına kilitliyor. Dizide birçok tanınmış ve başarılı isim yer almakta, bu isimler de dizinin her bölümünü daha da ilgi çekici hale getiriyor.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Bir Gece Masalı oyuncuları kim?

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'de başlayıp İstanbul Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara getirecek.

Bir Gece Masalı oyuncuları kim?

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