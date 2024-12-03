Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Aralık Salı Bir Gece Masalı 14. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı'ında Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrollerini paylaşıyor. "Bir Gece Masalı" 3 Aralık Salı akşamı ATV yeni bölümüyle ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Aralık Salı Bir Gece Masalı 14. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

Mahir'in babası, Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilir. Genç komiser, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için Denizli'ye gelir. Fakat burada aşkı bir Yörük kızında bulacağından habersizdir.

Mahir, aşık olduğu kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan Şehrazad'ı arar, bir yandan babasının katilini. Katili ise Kilimci Kürşat'ın kızının düğününde bulacaktır.

Bu düğün, Mahir'in hayatını sonsuza kadar değiştirecektir

BİR GECE MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin geçtiği yerler Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da devam ediyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ayağında diken yarası olmayan sinesine gül kokusu süremez."

Şems-i Tebrizi

Canfeza'yı kaybetme korkusuyla perişan olan Mahir, hastaneden taburcu olan Canfeza'nın babasının evine gittiğini öğrenince deliye döner. Canfeza'yı eve gelmeye ikna etmek zorundadır çünkü ona ne kadar kızsa da bir gün bile ayrı kalmaya razı değildir.

Öte yandan Mahir'e eve dönmek için şart koşan Canfeza krizi fırsata çevirerek Afet'ten de kabul edilmesi çok zor bir istekte bulunur. Afet'in bu isteği kabul etmesi köşkte yeni bir iktidar savaşı başlatır. Selim'in koyduğu bombayı farkeden Mahir ise Selim'e büyük bir oyun kurar. Oyunun sonunda ava giden avlanacak mıdır?

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Burak Deniz : Mahir Yılmaz | Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

Su Burcu Yazgı Coşkun : Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Eren Vurdem: Selim Allame | Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

İrem Altuğ : Sevde Yılmaz | Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

Ecem Çalhan: Sıla Haroğlu | Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ayağında diken yarası olmayan sinesine gül kokusu süremez."

Şems-i Tebrizi

Canfeza'yı kaybetme korkusuyla perişan olan Mahir, hastaneden taburcu olan Canfeza'nın babasının evine gittiğini öğrenince deliye döner. Canfeza'yı eve gelmeye ikna etmek zorundadır çünkü ona ne kadar kızsa da bir gün bile ayrı kalmaya razı değildir.

Öte yandan Mahir'e eve dönmek için şart koşan Canfeza krizi fırsata çevirerek Afet'ten de kabul edilmesi çok zor bir istekte bulunur. Afet'in bu isteği kabul etmesi köşkte yeni bir iktidar savaşı başlatır. Selim'in koyduğu bombayı farkeden Mahir ise Selim'e büyük bir oyun kurar. Oyunun sonunda ava giden avlanacak mıdır?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahir'in onu düşürdüğü durumla deliye dönen Selim'in köşke gelirken arabasıyla çarptığı kız, Selim'in bütün dünyasını alt üst eder. Geçmişin travmaları geri dönerken Selim kim olduğunu bilmediği bu kızı evine alır.

Mahir ve Canfeza arasındaki durumu öğrenen Sare ise Salih'le el ele verip Mahir ve Canfeza'yı barıştırmaya karar verirler. Dörtlünün kamp macerası iki çift için de sürprizli olacaktır.

Mahir Canfeza'ya karşı yumuşarken; Canfeza Mahir'e hala kırgındır. Ancak Mahir'i canını verecek kadar çok seven Canfeza Selim'in Kürşat'a yaptığı sadakat testinde babasıyla Mahir'in arasında kalır.

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