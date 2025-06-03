İzleyicilere Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı, Salı akşamı atv'de izleyicilerle buluşuyor. Peki, Bir Gece Masalı 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 36. bölüm fragmanı izleme link var mı?

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Su Burcu Yazgı Coşkun : Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Eren Vurdem: Selim Allame | Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

İrem Altu ğ : Sevde Yılmaz | Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

Ecem Çalha n : Sıla Haroğlu | Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.

BİR GECE MASALI 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Gece Masalı 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. ATV platformlarından fragmanları takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afet'in son anda vicdanının sesini dinlemesi ve Canfeza'yı kurtarması herkese rahat bir nefes aldırır. Mahir eksik kalan her şeyi tamamlamak için nikah tazelemeye karar verir. Her şey en baştan olması gerektiği gibi olacaktır. Nikahta iki aileye bebek müjdesi verilirken Afet'in Sevde'nin ölümüne sebep olduğu videonun ortaya çıkmasıyla ortalık iyice karışır. Mahir'i kurtarmak için oğlunu vuran Kürşat, Mahir'in Asaf'ın büyük sırrını beklenmedik bir şekilde öğrenmesinin önüne geçemez. Bildikleri Canfeza ve bebeğini uçurumun kenarına getirirken Mahir'i zor bir kararla karşı karşıya getirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dedesiyle ilgili öğrendiği gerçeklerle Mahir; bağlantılı tüm adamları yakalatır ve Ankara'ya davet edilir. Evde ise buruk bir bayram telaşı vardır. Başlarına gelen her şeye rağmen bebeklerinin heyecanını yaşayan Canfeza ve Mahir, Mahir'in gördüğü rüyada babasının ona bebeğin kız mı erkek mi olacağının müjdesini vermesi ile yepyeni umutlarla dolar. Onlar birbirine ve bebeklerine tutunarak yola devam ederken Kurban Bayramı, Yılmaz'ları ve Kilimci'leri aynı sofrada bir araya getirir. Ancak babasının ihaneti ile sarsılan Ozan'ın durmaya niyeti yoktur. Korkunç bir tuzak kurar ve Mahir'i Canfeza'nın canıyla ya da Kürşat'ı öldürmekle karşı karşıya bırakıyor.

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

Mahir'in babası, Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilir. Genç komiser, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için Denizli'ye gelir. Fakat burada aşkı bir Yörük kızında bulacağından habersizdir.

Mahir, aşık olduğu kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan Şehrazad'ı arar, bir yandan babasının katilini. Katili ise Kilimci Kürşat'ın kızının düğününde bulacaktır.

Bu düğün, Mahir'in hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

BİR GECE MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin geçtiği yerler Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da devam ediyor.

BİR GECE MASALI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bir Gece Masalı'nı ATV platformlarından izleyebilirsiniz.