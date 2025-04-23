Bir daha deprem olur mu? 23 Nisan deprem olacak mı?

Deprem araştırmaları, fay hatlarının geçmiş hareketliliğini ve güncel verileri dikkate alarak yürütülüyor. "23 Nisan deprem" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan uzmanlar, bu tür tahminlerin kesinlik içermediğini vurguluyor. Peki, Bir daha deprem olur mu? 23 Nisan deprem olacak mı?

BİR DAHA DEPREM OLUR MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

PROF. DR. SÖZBİLİR: FAYIN TÜMÜ DEĞİL BİR KISMI KIRILDI, UCUZ KURTULDUK

Depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Can veya mal kaybı yaşanabilir. Ekiplerce taramalar başlamıştır. Depremin şiddetini göz önüne aldığımızda tsunami etkisini beklemiyoruz. Artçı sarsıntıların olması iyi bir şey. Deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı. Birkaç saat sonra gelen bilgiler ışığında fayın nereden ne kadarının kırıldığını daha iyi anlayacağız. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun" dedi.

PROF. DR. TÜYSÜZ: DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, "Az önce Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu, bir öncüymüş. İzlemek gerekiyor. Daha küçük depremler olursa artçı olabilir. Şu aşamada çok net bir şey söylenemez. Dikkatli olmak gerekiyor. Bu büyüklükteki bir depremin daha büyüğünü tetikleme olasılığı zayıf. Bu depremin arkasından 5'lik bir deprem beklenebilir. 4'lük bir öncüyle başladı, 6 ile devam etti. Arkasından 5 ve daha küçük depremler olası."

AHMET ERCAN: HABERCİ DEPREM

Prof. Dr. Ahmet Ercan da, büyük İstanbul Depremi öncesi 4,5, 5, 5,5 şiddetlerinde depremlerin olacağını bu depremin o depremlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Ercan, Büyük İstanbul Depremi'nin bugünden yarına olmasını beklemediğini söyleyerek, "Ama olacak" dedi.

ÜŞÜMEZSOY: MARMARA'DA DEPREMLER BİTTİ

20 gün önce "Silivri'de 6.0-6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir" diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise "Başka bir deprem riski yok. Marmara'da depremler bitti." ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR: FAYIN STRESİNİ ARTIRIYOR

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, depreme ilişkin sosyal medya hesabından "İstanbul'da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak. Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir." şeklinde paylaşım yaptı.