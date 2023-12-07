Bipolar bozukluk, duygusal dalgalanmaları içeren bir zihinsel sağlık sorunudur. Erken tanı ve uygun tedavi, bu bozukluğun etkilerini azaltabilir ve kişinin yaşam kalitesini artırabilir. Peki, Bipolar nedir, belirtileri neler? Bipolar bozukluk geçer mi? İşte detaylar...

Bipolar bozukluk, duygusal dalgalanmaların yoğun olduğu bir psikiyatrik rahatsızlıktır ve mani (çok enerjik, hiperaktif) ve depresyon (çok düşük enerji, umutsuzluk) gibi iki zıt kutuplu ruh hali dönemlerini içerir. Bu durum, kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. İşte, bipolar bozukluk hakkında daha fazla bilgi...

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk, duygu durum bozuklukları arasında sık görülen bir türdür. Genellikle mani ataklarla başlar; bu dönemde kişi aşırı enerjik, coşkulu, düşünce hızı artmış ve kendine güveni yüksektir. Bu manik dönemler daha sonra depresif dönemlere yol açabilir. Depresyon dönemlerinde ise kişi umutsuz, enerjisi düşük, uykusuzluk ve iştah değişiklikleri gibi belirtiler yaşayabilir.

BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ

Bipolar bozukluğun belirtileri mani ve depresyon dönemlerine göre değişir. İşte bu belirtilerden bazıları:

Mani Dönemi:

Aşırı enerji ve hareketlilik.

Konuşma hızının artması.

Düşünce hızının artması ve dikkatsizlik.

Kendine aşırı güven.

Riskli davranışlar, örneğin harcamaların kontrolsüz artması veya ilişkilerde sorumsuz davranma.

Depresyon Dönemi:

Umutsuzluk ve çaresizlik hissi.

Enerji kaybı ve yorgunluk.

İntihar düşünceleri veya intihar girişimleri.

düşünceleri veya intihar girişimleri. İştah değişiklikleri (genellikle azalma).

Uykusuzluk veya aşırı uyuma.

Konsantrasyon zorluğu.

İlgisizlik ve sosyal geri çekilme.

BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİ

Bipolar bozukluk tedavi edilebilir bir durumdur. Tedavi genellikle ilaçlar ve psikoterapi (konuşma terapisi) ile yapılır. İlaç tedavisi, mani ve depresyon dönemlerini dengelemek ve semptomları hafifletmek için kullanılır. Psikoterapi, kişinin duygusal düzenini anlamasına ve başa çıkma becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

BİPOLAR BOZUKLUK GEÇER Mİ?

Bipolar bozukluk, ömür boyu süren bir rahatsızlık olabilir, ancak iyi bir tedavi planı ve uyumlu tedavi ile semptomlar kontrol altına alınabilir. Tedaviye yanıt kişiden kişiye değişebilir. Tedaviyi aksatan faktörler, uyumsuzluk veya ilaç kullanımını bırakma gibi durumlar, hastalığın kontrolünü zorlaştırabilir.