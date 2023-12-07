Bipolar (manik depresif bozukluk) bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir? Bu hastalığa kimler yakalanır? Bipolar bozukluğu önlemek için neler yapılabilir? Bipolar bozukluk genetik midir?

Bipolar ne demektir? Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir? Tedavisi ne kadar sürer? Yaşlılarda bipolar bozukluk belirtileri nedir?

İki uçlu duygudurum bozukluğu yani çift ruh hali değişimi şeklinde açıklanan bipolar bozukluk nasıl tedavi edilir? Tedavisi ne kadar sürer? Bipolar bozukluk genetik midir?

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk, "maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler" olarak tanımlanır. Önceleri Manik depresif bozukluk veya manik depresyon adıyla bilinen, öz Türkçesi iki uçlu duygulanım bozukluğu olan, bipolar afektif bozukluk, riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren, tedavi edilmediği zaman intihara bile yol açan ciddi ruhsal bir hastalıktır.

BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın iki birbirine zıt evresi vardır:

Mani veya Hipomani:

• Aşırı derecede enerjik hissetmek

• Sürekli heyecanlı hissetmek

•Düşünce değişimindeki hız

• İyimserlik

• Odaklanmakta sorunlar yaşamak

•Az uyumak

• Hızlı konuşmak

• Cinsel istekte artış

• Aşırı neşeli olmanın tam aksine çok hızlı sinirlenebilme

• İştah problemleri

• Dikkatsizlik

• Bu belirtilere bağlı alkol ve uyuşturucu kullanma durumu

Mani ve hipomani dönemde görülebilecek belirtilerden en az üç tanesi bipolar bozukluk nedir tanısı koymaya yeterlidir.

Bipolar Depresyon Belirtileri:

• Mani dönem aksine çok enerjisiz hissetmek

• Unutkanlık hali

• Ümitsizlik hissi

• Hiçbir şeyden zevk alamama

• İştah problemleri

• Yorgunluk

• Aileden ve yakın çevreden uzaklaşmak

• Uyku esnasında sık sık uyanmak

• İçe kapanıklık

• Keyif alarak yapılan faaliyetlere karşı ilgisiz olmak

• Kendini değersiz hissetmek

• İntihara meyillilik, intihar girişiminden bulunmak

Bipolar Bozuklukta, ruh halinde dönemsel değişiklikler yaşanır. Bipolar Bozuklukta 'Manik' terimi hastanın aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz, kendini güçlü hissettiği bir dönemi tanımlar.

Bu dönemde günlerce süren uykusuzluk, aşırı hareketlilik, durdurulamayan konuşma, sinirlilik, agresif davranış, çok fazla ve gereksiz alışveriş yapma en sık görülen belirtilerdir. Manik dönemlerde bazı

hastalar yaratıcılıklarının arttığını, işlerinin harika gittiğini belirterek tedaviyi reddedebilirler.

Ancak hastalık ilerledikçe sonuçlar çok dramatik olabilir ve felaketle sonuçlanabilir. Kişi umursamaz

davranışlarda bulunabilir, aşırı para harcayabilir. Bipolar Bozuklukta; dürtüsel şekilde alınan riskli kararlar, davranışlar (uygunsuz iş anlaşmaları, alım/satım vb.), kişiliğine uygun olmayan şekilde

rastgele cinsel ilişkiye girmesi hasta ve ailesi için finansal ve sağlık riskleri oluşturabilir.

TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?

Bipolar bozukluk kişiden kişiye göre evreleri değiştiği için farklı tedavi süreçleri mevcuttur. Bipolar bozuklukta akut alevlenme dönemlerinin tedavisi ve koruma tedavisi olmak üzere ikiye ayrılır.

Atak tedavisi (akut alevlenme), modern tıbbın başarıyla tedavi edebildiği,hastanın zaman zaman geçirdiği manik veya depresif atakların tedavisidir. Atakların tekrarlama riskine karşı planlanan koruyucu tedaviyle de, atak sıklığının azalması, hasta tekrar mani veya depresyon geçirse bile bunların hafif olması ve kısa sürmesi sağlanmaktadır.

İkinci olarak ise uzun dönemde koruyucu tedavinin sürdürülmesi gerekmektedir.Bipolar tedavisinde hekim tarafından planlanan duygu durumunudengeleyen ilaçlar (bipolar bozukluk ilaçları) ile birlikte destekleyici psikoterapi ve psikososyal terapilerin uygulanması bipolar hastalığının kontrolü açısından önemlidir.

BU HASTALIĞA KİMLER YAKALANIR?

Genellikle 15- 24 yaş arasında görülür ve sıklıkla yaşam boyu sürer. Her yaşta görülen bipolar bozukluk genelde 20'li yaşlarda başlar. Her 100 kişiden 1- 2'sinde görülür. Tüm dünyada benzer şekilde görülür. Kadın erkek arasında görülme sıklığı açısından bir fark yoktur.

HASTANEYE NE ZAMAN YATIŞ GEREKİR?

Bipolar bozuklukta manik veya depresif atak dönemlerinde, belirtilerin çok şiddetli olduğu durumda, riskli davranışlarının, intihar düşüncesinin girişimle sonuçlanmaması ya da saldırgan davranışlarının

yatıştırılması amacıyla hastaneye yatırılır. Bipolar bozukluğu olanların yaklaşık %90'ı yaşamları boyunca en azından bir kez, üçte ikisi de iki kez veya daha fazla hastaneye yatırılmıştır.

BİPOLAR BOZUKLUK GENETİK MİDİR?

Bipolar Bozuklukta genetik yatkınlık önemli bir risk olarak görülmektedir. Akrabalarının hiçbirinde bipolar bozukluk olmayanlarda hastalık görülme olasılığı %1-2 iken, birinci dereceden akrabasında (anne-baba veya kardeşlerinde)

bipolar bozukluk olanlarda hastalığın görülme sıklığı %7-8'e yükselmektedir. Tek yumurta ikizlerinden birinde bipolar bozukluk varsa diğer ikizde bipolar bozukluk görülme olasılığı %45-60'a kadar yükselmektedir.