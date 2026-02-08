Bingöl'de kayak merkezinde kaza: 6 yaralı
Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde iki kayakçının çarpışarak bir grubun arasına daldığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Bingöl'de yer alan Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak takımıyla peş peşe giden vatandaşlardan biri, dengesini kaybetmesi sonucu arkasından gelen kişi ile çarpıştı. Çarpışmayla birlikte kayakçılar, bir grubun arasına daldı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada 6 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam