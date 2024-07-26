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Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi

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Son dakika Bingöl'de deprem! Bingöl'de son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bu gece Bingöl'de meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bingöl deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Bingöl'de deprem ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu? İşte Bingöl deprem son dakika haberi...

Bingöl deprem mi oldu? Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Bingöl'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Bingöl yakınlarında kaç şiddetinde deprem oldu sorusu gündeme taşındı. Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Temmuz Bingöl'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde!

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre ise depremin büyüklüğü 4,0 olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu?

Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu?

Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi

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