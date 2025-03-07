BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI | BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB.gov.tr sorgulama ekranı!

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sınavlarına katılan binlerce öğrenci ve ailesi, BİLSEM sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı ile sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Özellikle üstün yetenekli öğrencilerin eğitim hayatını şekillendirecek olan bu sonuçlar büyük önem taşıyor. MEB'in duyuru takvimi yakından takip ediliyor. BİLSEM sonuçları açıklandı mı? ve MEB.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden nasıl erişim sağlanacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvim değişikliği nedeniyle BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Ancak sonuçların açıklanacağı saat henüz belli olmadı.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024-2025 BİLSEM ön değerlendirme Sonuçları meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası doğum tarihi bilgileri ile öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI