Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
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Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
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Bilkent Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde farklı ülkelerin bayrakları asılırken, tartışma yaratan görüntüler kaydedildi. Suriye bayrağı olarak, devrik Beşar Esad rejiminin bayrağının kullanılması tepki çekti.

Bilkent Üniversitesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende tartışmalara neden olan bir görüntü kaydedildi.

DEVRİK ESAD REJİMİNİN BAYRAĞI ASILDI

Tören alanındaki bir duvara, birçok ülkenin bayrağı asıldı. O bayraklar arasında bir tanesi hemen göze çarptı. Suriye bayrağı olarak asılan bayrağın, devrik Beşar Esad rejimine ait bayrak olduğu görüldü.

Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları durumun kabullenemez olduğunu belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Suriye
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ABD bayrağı tepki çekmedi de eski Suriye bayrağı mı tepki çekti

Yorum Beğen59
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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Amerika bayrağı ne alaka birde Filistin bayrağının yanına koymuslar

Yorum Beğen54
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