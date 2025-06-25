Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Bilkent Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde farklı ülkelerin bayrakları asılırken, tartışma yaratan görüntüler kaydedildi. Suriye bayrağı olarak, devrik Beşar Esad rejiminin bayrağının kullanılması tepki çekti.
Bilkent Üniversitesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende tartışmalara neden olan bir görüntü kaydedildi.
DEVRİK ESAD REJİMİNİN BAYRAĞI ASILDI
Tören alanındaki bir duvara, birçok ülkenin bayrağı asıldı. O bayraklar arasında bir tanesi hemen göze çarptı. Suriye bayrağı olarak asılan bayrağın, devrik Beşar Esad rejimine ait bayrak olduğu görüldü.
Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları durumun kabullenemez olduğunu belirtti.
Kaynak: Haberler.com / Suriye