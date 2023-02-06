Bilecik'te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bilecik'te okullar tatil edildi mi? Son dakika Bilecik'te okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Bilecik'te okullar tatil mi? Merak ediliyor. Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Bilecik'te okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Bilecik'te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bilecik'te okullar tatil edildi mi? Bilecik'te okullar yarın tatil mi?

Bilecik'te okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bilecik Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Bilecik'te okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Bilecik'te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bilecik'te okullar tatil edildi mi? Bilecik'te okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

BİLECİK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bilecik Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Bilecik'te uydu ve radar verilerine göre il genelinde kar yağışı devam etmektedir. Kar yağışının gece yarısından sonra hafif şekilde devam etmesi beklenirken 6 Şubat Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak zaman zaman kuvvetli olacağı ve kuvvetli rüzgar ile beraber tipi şeklinde yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli, malul ve hamile personelin herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır." denildi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ BİLECİK'TE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Bilecik Da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.