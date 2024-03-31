Bilecik Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bilecik Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart Bilecik Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Bilecik Belediye Başkanın kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. AK Parti'nin adayı Mustafa Yaman, CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı yarıştı. 2024 Yerel Seçim sonuçları, sandıkların açılmasıyla birlikte, Bilecik Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı belediye başkanı seçildi. Peki, Melek Mızrak Subaşı kimdir?

BİLECİK 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Bilecik Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı "%49.13" oy alırken; AK Parti'nin adayı "%34,98" oy aldı.

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BİLECİK'TE YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Bilecik Belediye Başkanı CHP'nin adayı"%49,13" oy alarak Melek Mızrak Subaşı oldu. Melek Mızrak Subaşı'nın hayatı ve siyasi geçmişi gündeme geliyor.

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

1988 yılında Bulgaristan'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı.

Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti. 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir.

Melek Mızrak Subaşı, iş birliklerine önem verdiği Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerin doğal ve asil üyesi olarak şehri adına birçok projeye imza atmaya devam ediyor. Subaşı, şu an Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini yapmakta, evli ve bir çocuk annesidir.