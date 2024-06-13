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Bilecik bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri!

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Bilecik Kurban Bayramı namazı saat kaçta okunacak? Diyanet, bayram namazı saatlerini il ve ilçe bazında yayınladı. Haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın bayram namazı, 16 Haziran 2024 Pazar günü sabahın ilk saatlerinde kılınacak. Bilecik Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet'e göre il il bayram namaz saatleri!

Bilecik Kurban Bayramı namaz vakti 2024 ve il il bayram namazı saat kaçta okunacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet tarafından belirlenen bayram namaz saatleri şehirler arasında farklılık gösteriyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınacak olan bayram namazı için camilere gitmeye hazırlanan Müslümanlar, illerindeki namaz saatlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Bilecik bayram namazı saat kaçta? İşte ayrıtılar...

2024 KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler dahil olmak üzere, il il Kurban Bayramı namaz vakitleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namaz vakitlerini açıkladı.

İstanbul Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:07

Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti: 05:54

İzmir Kurban Bayramı Namaz Vakti : 06:21

Bilecik bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri!

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı namazı 16 Haziran Pazar günü kılınacaktır. Buna göre, Bilecik Kurban Bayramı namaz saat 06:05'de kılınacaktır.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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