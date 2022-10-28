TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde haftanın ilk dış oyunu gerçekleşti. Bu akşam yayınlanan bölümde Bez sucuk yemeği yapıldı. Peki, Bez sucuk nedir, nasıl yapılır? Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! MasterChef Bez sucuk malzemeleri! Detaylar haberimizde...

BEZ SUCUK NEDİR, NASIL YAPILIR?

Et kuşbaşı doğranarak baharat ile biriikte bir gün süreyle buzdolabında bekletilir. Daha sonra çekilerek kıyma haline getirilir. Kıyma haline getirilmiş iç hazırlanan bez torbalara bir huni yardımı ile doldurulur. Daha sonra bir merdane yardımıyla içinde hava kalmayacak şekilde üzeri düzeltilir. Ağzı sıkıca bağlanan torbalar rüzgâr alabilecek bir yere asılarak beş gün kurumaya bırakılır. Beşinci günün sonunda tekrar merdaneleyip 2 gün daha asılır. Bu yedi günlük süreç içinde baharatını alan etin rüzgârında yardımı ile içerisindeki suyu çekmiş olur. Sucuk kendine has lezzeti ile yemeğe hazır hale gelir.

MASTERCHEF BEZ SUCUK MALZEMELERİ!