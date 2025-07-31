Beyoğlu'nda tsunami riski var mı? Beyoğlu'nda tsunami olur mu? İstanbul tsunami riski haritası!

Beyoğlu'nda tsunami riski var mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Silivri açıklarında gerçekleşen büyük deprem sonrası geliştirilen İstanbul tsunami risk haritaları, Beyoğlu'yu da kapsamlı şekilde değerlendiriyor. Peki, Beyoğlu hangi düzeyde bir tsunami etkisine maruz kalabilir? Beyoğlu'nda tsunami olur mu? İşte detaylar...

BEYOĞLU'NDA TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Tsunami sayısal modelleme aracı NAMI DANCE GPU kullanılarak yapılan simülasyonlara göre, Beyoğlu ilçesi için en kritik tsunami kaynağı Marmara Denizi'nde yer alan Prens Adaları Fayı (PIN) olarak belirlenmiştir.

PIN fay hattı kullanılarak yapılan 7 metre çözünürlüklü modelleme çalışmaları sonucunda, Beyoğlu kıyılarında oluşabilecek tsunami su baskını dağılımı detaylı şekilde haritalanmıştır.

Bu simülasyonlara göre, Beyoğlu'nda karada meydana gelebilecek maksimum su basma derinliği 3.04 metre olarak hesaplanmıştır. Ayrıca tsunami dalgalarının karaya doğru ulaşabileceği maksimum mesafe yaklaşık 150 metre olarak belirlenmiştir.

Bu sonuçlar, Beyoğlu'nun sahil kesimlerinde belirli bölgelerin tsunami riskine açık olduğunu göstermekte ve bu alanlarda afet yönetimi planlarının gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

BEYOĞLU'NDA TSUNAMİ OLUR MU?

Beyoğlu'nun etkilenme derecesinin kıyıya bakan ve alçak kotlu Marmara kıyısındaki ilçelere göre daha sınırlı olacağı belirtiliyor.

Özellikle modellemeler, Beyoğlu'nun kıyıya yakın kıyı bölgeleri üzerinden gelebilecek tsunami senaryolarında potansiyel risk taşıyabileceğini öne sürüyor. Buna karşın, Haliç ve Boğaz içi gibi iç bölgeler tsunami dalgalarına daha kapalı yapıda olduğu için su basma ve taşkın etkileri daha sınırlı kalma eğilimindedir.

Beyoğlu İlçesi Mahalle Bazlı Su Basma Analizi Sonuçları (PIN)

MARMARA BÖLGESİ'NDE TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, küresel ve ulusal bilimsel gelişmeleri göz önünde bulundurarak "Tsunami Dayanıklı İstanbul" yaklaşımını hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, İstanbul'u etkileyebilecek olası bir tsunamiye karşı kentsel dayanıklılığı artırmak amacıyla üç aşamalı bir stratejik süreç tanımlanmıştır.

İlk aşamada, tsunami kaynaklı risklerin ve bu risklerin bileşenlerinin detaylı biçimde yeniden analiz edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle "İstanbul Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Güncelleme Projesi" gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında kullanılan yüksek çözünürlüklü modelleme teknikleri, dünya genelinde mega kentler özelinde yapılan çalışmalar arasında ilklerden biri olarak kabul edilmektedir. İlçe ve mahalle bazında hazırlanan baskın haritaları, Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm ilçelerde farklı düzeylerde tsunami etkisinin görülebileceğini ortaya koymuştur.

Bu bilimsel bulgular ışığında İstanbul genelinde olası bir tsunami olayının yaratacağı kayıpları en aza indirmeye yönelik "İstanbul İli Tsunami Eylem Planı" (ODTÜ, 2019) hazırlanmıştır. Bu plan, Marmara kıyısındaki kritik yapıların tsunami etkisinden korunmasını sağlamak, öncelikli müdahale adımlarını belirlemek ve afete hazırlık kapsamında kamu kurumlarını bilgilendirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Üçüncü ve son aşama, belirlenen risk azaltma stratejilerinin uygulamaya geçirilmesini kapsamaktadır. Bu uzun vadeli süreç, yalnızca merkezi yönetim değil; ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın da aktif katılımını gerektirmektedir. Bu doğrultuda, tsunami etkisine maruz kalabilecek her bir ilçe için özel raporlar hazırlanmış, bu sayede karar vericilerin konuma özgü çözüm ve eylemler geliştirmesi hedeflenmiştir.