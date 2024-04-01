Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İnan Güney kimdir?

31 Mart Beyoğlu Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Beyoğlu Belediye Başkanın kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. AK Parti'nin adayı Haydar Ali Yıldız ve CHP'nin adayı İnan Güney yarıştı. Peki, Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İnan Güney kimdir?

31 MART 2024 BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

31 Mart 2024 Yerel Seçiminin gerçekleşmesiyle birlikte Beyoğlu'nun yeni Belediye Başkanı CHP'nin adayı İnan Güney oldu.

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney, 1977'de İstanbul'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Güney, yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde yerel yönetimler alanında sürdürdü. Beyoğlu CHP İlçe Başkanlığı ve İBB Grup Yöneticisi olarak görev yapan Güney, şu an İBB Meclis Üyeliği görevini sürdürüyor. Güney, evli ve 3 çocuk babasıdır.