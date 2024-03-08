Beyhan Güler Yılmaz kimdir? Gelecek Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Beyhan Güler Yılmaz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Beyhan Güler Yılmaz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Beyhan Güler Yılmaz kimdir? Gelecek Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Beyhan Güler Yılmaz nereli? Detaylar haberimizdedir…

BEYHAN GÜLER YILMAZ KİMDİR?

Avukat Beyhan Güler Yılmaz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.