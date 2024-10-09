BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları!

2024-2025 ÖSYM BESYO tercih sonuçları henüz açıklanmadı, ancak sonuçların en geç iki hafta içinde duyurulması bekleniyor. Adaylar, 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemlerini tamamladı. BESYO tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları!

BESYO TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BESYO yerleştirme sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BESYO TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.