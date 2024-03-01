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Berna Laçin'in hastalığı nedir? Oyuncu Berna Laçin'in sağlık durumu nasıl?

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Oyuncu Berna Laçin'in hastalığı nedir ve Berna Laçin'in sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Berna Laçin'in hastalığı nedir? Oyuncu Berna Laçin'in sağlık durumu nasıl?

Berna Laçin'in hastalığı nedir? Oyuncu Berna Laçin'in sağlık durumu nasıl? soruları gündeme geliyor. Ünlü oyuncu Berna Laçin oyun için gittiği Denizli'nin Pamukkale ilçesinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Berna Laçin'in hastalığı nedir? Oyuncu Berna Laçin'in sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

BERNA LAÇİN'İN HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü oyuncu Berna Laçin'den kötü haber geldi. Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pmaukkale ilçesine giden Laçin, bir anda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede ciddi bir omurilik sorunuyla karşı karşıya olduğunu öğrenen Laçin, acil olarak ameliyata alınacağını öğrendi.

Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.

Berna Laçin'in hastalığı nedir? Oyuncu Berna Laçin'in sağlık durumu nasıl?

OYUNCU BERNA LAÇİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyunlarını iptal etmek zorunda kalan Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kul kurar kader gülermiş. Bu akşam şahane bir organizasyon için Pamukkale'de tek kişilik oyunumu oynayacaktım. Ardından 7 Mart İzmir ve 8 Mart Bodrum sahnesini yine "Hayal Satıcısı" oyunumla açacaktım. Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım . E bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti , ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere , o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler , saygılar"

Berna Laçin'in hastalığı nedir? Oyuncu Berna Laçin'in sağlık durumu nasıl?

Berna Laçin'in hastalığı nedir? Oyuncu Berna Laçin'in sağlık durumu nasıl?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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