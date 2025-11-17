Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Genç yaşına rağmen ekranlarda ve tiyatro sahnelerinde farkını ortaya koyan Berkay Tulumbacı, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu bu oyuncu kimdir, hangi projelerde yer almıştır ve kariyerinde hangi dönüm noktalarını yaşamıştır? Berkay Tulumbacı'nın hem tiyatro hem de televizyon dünyasındaki serüveni, pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BERKAY TULUMBACI KİMDİR?

Berkay Tulumbacı, 8 Haziran 1991 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya gelmiş bir oyuncudur. Lise eğitimini Levent Koleji'nde tamamladıktan sonra, 2011 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından tiyatro ve televizyon alanında çeşitli projelerde rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

Tulumbacı, tiyatro sahnesinde de aktif olarak yer almış ve çeşitli ödüller kazanmıştır. Özellikle "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı" oyunundaki performansıyla Direklerarası Tiyatro Ödülleri'nde "Genç Yetenek" ve Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'nde "Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görülmüştür.

BERKAY TULUMBACI KAÇ YAŞINDA?

Berkay Tulumbacı, 8 Haziran 1991 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

BERKAY TULUMBACI NERELİ?

Tulumbacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumludur.

BERKAY TULUMBACI'NIN KARİYERİ

Berkay Tulumbacı, tiyatro ve televizyon kariyerine odaklanmış bir isimdir. Televizyon ekranında çeşitli dizilerde yer almıştır; 2015 yılında "Kara Ekmek" dizisinde Berkant karakterini canlandırmış, 2017'de "Ateş Böceği" dizisinde Barbaros rolünü üstlenmiş ve 2018'de "Kocaman Ailem"de Selim Haznedar karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.

2019 yılında ise BKM'nin sevilen programı "Güldür Güldür Show" kadrosuna katılmıştır. Tulumbacı, kariyerinde hem dram hem de komedi alanında farklı roller üstlenerek geniş bir oyunculuk yelpazesi ortaya koymuştur. Tiyatrodaki başarıları ve ödülleri de onun yeteneğinin ve sahnedeki gücünün bir göstergesidir.