Haberler

Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Televizyon ve tiyatro sahnelerinde adını duyuran Berkay Tulumbacı, genç yaşına rağmen farklı projelerdeki etkileyici performanslarıyla dikkat çekiyor. Peki, Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Genç yaşına rağmen ekranlarda ve tiyatro sahnelerinde farkını ortaya koyan Berkay Tulumbacı, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu bu oyuncu kimdir, hangi projelerde yer almıştır ve kariyerinde hangi dönüm noktalarını yaşamıştır? Berkay Tulumbacı'nın hem tiyatro hem de televizyon dünyasındaki serüveni, pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BERKAY TULUMBACI KİMDİR?

Berkay Tulumbacı, 8 Haziran 1991 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya gelmiş bir oyuncudur. Lise eğitimini Levent Koleji'nde tamamladıktan sonra, 2011 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından tiyatro ve televizyon alanında çeşitli projelerde rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

Tulumbacı, tiyatro sahnesinde de aktif olarak yer almış ve çeşitli ödüller kazanmıştır. Özellikle "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı" oyunundaki performansıyla Direklerarası Tiyatro Ödülleri'nde "Genç Yetenek" ve Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'nde "Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görülmüştür.

Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

BERKAY TULUMBACI KAÇ YAŞINDA?

Berkay Tulumbacı, 8 Haziran 1991 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

BERKAY TULUMBACI NERELİ?

Tulumbacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumludur.

Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

BERKAY TULUMBACI'NIN KARİYERİ

Berkay Tulumbacı, tiyatro ve televizyon kariyerine odaklanmış bir isimdir. Televizyon ekranında çeşitli dizilerde yer almıştır; 2015 yılında "Kara Ekmek" dizisinde Berkant karakterini canlandırmış, 2017'de "Ateş Böceği" dizisinde Barbaros rolünü üstlenmiş ve 2018'de "Kocaman Ailem"de Selim Haznedar karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.

2019 yılında ise BKM'nin sevilen programı "Güldür Güldür Show" kadrosuna katılmıştır. Tulumbacı, kariyerinde hem dram hem de komedi alanında farklı roller üstlenerek geniş bir oyunculuk yelpazesi ortaya koymuştur. Tiyatrodaki başarıları ve ödülleri de onun yeteneğinin ve sahnedeki gücünün bir göstergesidir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Estetik operasyon faciası: Almanya'dan gelen kadın Antalya'da hayatını kaybetti

Alman turist Antalya'da can verdi
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.