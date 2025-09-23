Türk siyasetinde sert çıkışları, ekranlarda ise derin bakışlarıyla tanınan bir isim: Berhan Şimşek. Bir dönem sinema perdesinde iz bırakan karakterlere hayat verirken, başka bir dönemde TBMM sıralarında halkı temsil etti. Hem sanat hem siyaset sahnesinde iz bırakan bu çok yönlü isim, şimdi ise 45 yıllık üyesi olduğu partisinden ihraç edilme süreciyle yeniden gündemde. Peki, Berhan Şimşek kimdir, hangi partiden? Berhan Şimşek ihraç edildi mi? İşte sürece dair tüm detaylar...

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Türk siyasetinde olduğu kadar sanat dünyasında da uzun yıllardır aktif olan Berhan Şimşek, hem ekranlardan hem de TBMM sıralarından tanınan bir isimdir. 15 Mayıs 1958'de Bayburt'ta dünyaya gelen Şimşek, 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğu olarak büyüdü. İstanbul'da ortaokul ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Yeditepe Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaptı.

Sanat Hayatından Siyasete Uzanan Yol

Şimşek'in kariyeri ilk olarak 1978 yılında sinema oyunculuğuyla başladı. Aralarında "Hoşçakal Yarın", "Uzlaşma", "İpekçe" ve "Işıklar Sönmesin" gibi toplumsal filmlerin yer aldığı birçok yapımda rol aldı. Televizyon dizilerinde de yönetmenlik yapan Şimşek, aynı zamanda Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra sivil toplum alanında da aktif olan Şimşek, Nazım Hikmet Vakfı ve 68'liler Birliği üyesi olarak da biliniyor.

Siyasi Kariyeri

Berhan Şimşek'in siyasi hayatı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile başladı ve uzun yıllar bu çatı altında devam etti. 1999 yılında CHP 10. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) üyeliğine seçildi. Toplamda dokuz dönem PM üyeliği yaptı. 2002 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi ve 22. Dönem'de görev yaptı. 2010-2011 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi.

BERHAN ŞİMŞEK KAÇ YAŞINDA?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan kariyerinde hem sanat hem siyaset sahnesinde aktif rol almaya devam etmektedir.

BERHAN ŞİMŞEK NERELİ?

Berhan Şimşek, Karadeniz bölgesinin köklü şehirlerinden biri olan Bayburt doğumludur. Ancak eğitim hayatı ve siyasi kariyerinin büyük kısmı İstanbul'da geçmiştir.

BERHAN ŞİMŞEK HANGİ PARTİDEN?

Berhan Şimşek, siyasi yaşamı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olarak tanınmıştır. 1999 yılında girdiği CHP Parti Meclisi'nde dokuz dönem boyunca görev aldı. 22. Dönem İstanbul milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini de üstlenmişti. 45 yıllık parti üyeliği boyunca partinin çeşitli kademelerinde görev alan Berhan Şimşek, CHP ile özdeşleşmiş bir siyasetçi olarak kabul edilmektedir.

BERHAN ŞİMŞEK İHRAÇ EDİLDİ Mİ?

Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmelerle birlikte, Berhan Şimşek hakkında da önemli bir karar alındı. 15 Eylül tarihinde gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Şimşek'in "parti disiplinini zedeleyen davranışları" nedeniyle kesin ihraç istemiyle ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesine karar verildi.

MYK'nın oybirliği ile aldığı bu karar, CHP tüzüğünün 63/5, 64 ve 68/1-b maddelerine dayandırıldı. Kararın ardından Berhan Şimşek, kendisine gönderilen disiplin sevk dilekçesini sosyal medya üzerinden paylaşarak dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Şimşek, "Değerli arkadaşlar, 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizlerle paylaşıyorum" diyerek partisine kırgınlığını açıkça ifade etti.

Henüz resmi ihraç kararı verilmemiş olmakla birlikte, sürecin Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla netlik kazanması bekleniyor. CHP içerisinde yaşanan bu tür iç tartışmalar, partinin gelecek vizyonu ve örgüt içi dengeleri açısından kritik bir döneme işaret ediyor.