Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerden biri de sunucu Berfu Yenenler'in oğlunun arkadaşı oldu.

Saat 03.30 sularında çıkan yangın, 76 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. 1 günlük milli yas ilan edilen olayda hayatını kaybedenlerin isimleri de ortaya çıkıyor.

"AKLIMI KAÇIRMAK ÜZEREYİM"

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, küçük oğlu Mete'nin sınıf arkadaşının ve ailesinin yangında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yenenler, acı kaybı Instagram hesabından şu sözlerle açıkladı:

"Mete'nin okul arkadaşlarından biri ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Bir sömestr tatili ve her çocuklu aile her tatile çıkan orada olabilirdi. Aklımı kaçırmak üzereyim. Biliyorum binlerce story de atsam yetmiyor, hiçbir şey de değişmiyor."