Bereketli Topraklar nerede çekiliyor?

Güncelleme:
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği yeni dizi kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Projenin senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenlik koltuğunda başarılı isim Yağız Alp Akaydın yer alırken; senaryo ekibinde Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi'nin imzası bulunuyor.

Yetenekli oyuncu Engin Akyürek, dizide ailesini ve toprağını korumak için geçmişiyle hesaplaşmak zorunda kalan Ömer Bereketoğlu karakterini canlandırıyor. Onun kardeşi Salih Bereketoğlu'na ise idealist yapısıyla öne çıkan Yiğit Koçak hayat veriyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR KONUSU NE?

Adana'nın iki güçlü ve köklü ailesi arasındaki yıllardır süren sessiz denge, geçmişten gelen hesapların yeniden açılmasıyla büyük bir çatışmaya dönüşür. "Bereketli Topraklar", geçmişin sırlarıyla örülü bir dünyada; hırs, intikam, sadakat ve aşkın iç içe geçtiği çarpıcı bir hikâyeyi ekrana taşıyor. Toprak, hem bereketin hem de bedelin sembolü olurken; karakterlerin kaderleri bu mücadele içinde yeniden yazılıyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR OYUNCULARI

Dizinin yıldızlarla dolu kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor. Her biri, hikâyeye derinlik katan farklı karakterleriyle izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği "Bereketli Topraklar"ın yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor.

Senaryosu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi tarafından kaleme alınan dizi, hikâyenin özüne uygun atmosferiyle dikkat çeken Adana'da çekiliyor. Şehrin tarihi dokusu ve bereketli coğrafyası, dizinin duygusal derinliğini pekiştiriyor.

Osman DEMİR
