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BERBER/KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATİ | Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı?

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Berber, kuaför ve güzellik salonları hangi günler açık olacağı merak edilirken berberler Pazar günü kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. Kuaförler kaça kadar açık ve berberler Pazar günü açık mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, berberler ve kuaförler Pazar günü kapalı mı?

Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri gündeme gelirken berberler Pazar günü kapalı olup olmadığı araştırılıyor. Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

BERBERLER HANGİ GÜN KAPALI?

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı ifade edildi.

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldüğüne ve bu çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

BERBER/KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATİ | Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı?

KUAFÖRLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI?

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

BERBER/KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATİ | Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı?

BERBERLER PAZAR GÜNÜ NEDEN KAPALI?

Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden berber, kuaför ve güzellik salonları için aldığı kararı açıkladı. Karara göre; 1 Temmuz itibariyle salonların haftanın 1 günü kapalı olması yürürlüğe girdi. Kapalı olmayan işletmeler ise valilikler tarafından tespit edilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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