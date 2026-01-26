"Beni yakalayamazsınız" diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi
Samsun'da sosyal medya üzerinden polis ve bekçilere hakaret ederek "Beni yakalayamazsınız" sözleriyle meydan okuyan, hakkında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 19 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen 24 yaşındaki kadın yakalanarak adliyeye sevk edildi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 19 suç kaydı bulunan İ.K. (24) adlı kadın, 25 Ocak Pazar günü saat 11.30 sıralarında yakalandı.
"BENİ ARIYORSUNUZ YA BULAMAZSINIZ"
Genç kadının yakalanmadan önce X adlı sosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere, "Beni arıyorsunuz ya bulamazsınız" diye küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yakalama sırasında da görevli personele hakaret içerikli sözler sarf eden şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla "görevli memura hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Adliyeye götürülen 24 yaşındaki kadın kendisini görüntülemek isteyen kameralardan yüzünü kapatarak gizlenmeye çalıştı.