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Ben Fero Bitmiyor şarkı sözleri! Ben Fero Bitmiyor ne zaman çıktı?

Ben Fero Bitmiyor şarkı sözleri! Ben Fero Bitmiyor ne zaman çıktı?
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Rap müziğin popüler isimleri arasında yer alan Ben Fero'nun sevilen parçalarından Bitmiyor şarkısı, müzikseverler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Enerjik ritmi ve güçlü sözleriyle dikkat çeken şarkı, yayınlanmasından uzun bir süre sonra geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Peki, Ben Fero'nun Bitmiyor şarkısının sözleri neler, şarkı ne zaman çıktı? İşte, Ben Fero'nun Bitmiyor şarkısının sözleri ve detaylar…

Rap müziğin öne çıkan isimlerinden biri olan Ben Fero'nun Bitmiyor şarkısı, yayınlandığı günden bu yana müzikseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Güçlü sözleri ve hareketli ritmiyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran parça, dinleyiciler tarafından sıkça paylaşılıyor ve trend listelerinde kendine yer buluyor. Özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda kullanıcıların sıkça kullandığı şarkılardan biri haline gelen Bitmiyor şarkısı sözleriyle de en çok aratılanlarda yer alıyor.Peki, Bitmiyor şarkısının sözleri neler? Ben Fero Bitmiyor şarkısını ne zaman çıkardı? İşte, detaylar…

BEN FERO'NUN BİTMİYOR ŞARKISININ SÖZLERİ NE?

Her yaştan kişi açıp dinliyor

Volume inmiyor, sesim inliyor

Bunu hissetmeyen kesin bilmiyor

Rap hep taş gibi, zaman silmiyor

Sırt hayvan gibi, elim gitmiyor

Mozart'ın bile böyle ritmi yok

Bana beat mi yok? Sandın, hit mi yok?

Baba gitmiyor, trap bitmiyor

Baba tek büyük, kimse demez "Homie" (Homie)

Top 2, Top 3; yanımda brownie (Brownie)

Rest in peace Dolph, rest in peace Kobe (Rest in peace)

Ben Fero, Ferhat Yılmaz one and only (Yeah, yeah)

Görmedin böyle bi' şey küçük homie (Asla)

Bu gelişim bi' bende, bi' de Ronnie (Valla)

Kalite arıyorsan call me (Call me)

Yanıma kekolar no need (No, bitch)

Çöpler yakalayamıyo', ayıkmıyo', baby

Geldim, kafaları gitti; anlamadı, neydi?

Ama buldum hastaları, çabalara değdi

Dünya bizi dinliyordu Türkçe bilseydi

Su gibi akıyor Porsche (Yapıştırıyo')

Cadillac çekiyor dorse (Vay hayvan!)

Sıradan Prada, Dolce (Çok keko)

Selfmade bu zaman zor şey (Çok zor)

Her yaştan kişi açıp dinliyor

Volume inmiyor, sesim inliyor

Bunu hissetmeyen kesin bilmiyor

Rap hep taş gibi, zaman silmiyor

Sırt hayvan gibi, elim gitmiyor

Mozart'ın bile böyle ritmi yok

Bana beat mi yok? Sandın, hit mi yok?

Baba gitmiyor, trap bitmiyor

Sıfır sosyal medya, sıfır story (I don't give a fuck)

Garip anatomi tıpkı goril (Hadi dene bak)

Ölmedim, baby, don't worry (No, no)

Hater oç, hadi lan, hurry (Kaç lan, yürü lan)

Geçen hayalettiyim, ballin' (Ballin')

Çıktım, vurdum dunk'ı; ball in (Ball in)

Ben Fero her zaman all in (All in)

Tabi açacak, I'm callin' (Brre)

Bebeler sanar "I'm fallin'" (Ya, ya)

Hepsi de benzer, boring (Ey)

"Hem sert hem funny" loadin' (Wooh, wooh)

Kafa basmaz, sal oğlem!

Yaş 100 olur, iş bitmez (Nasıl bitmez?)

Fero bu tahttan inmez (Yok, inmez)

Hater'lar bilmez (Şimdi bilecek)

Her kuşun eti yenmez!

Her yaştan kişi açıp dinliyor

Volume inmiyor, sesim inliyor

Bunu hissetmeyen kesin bilmiyor

Rap hep taş gibi, zaman silmiyor

Sırt hayvan gibi, elim gitmiyor

Mozart'ın bile böyle ritmi yok

Bana beat mi yok? Sandın, hit mi yok?

Baba gitmiyor, trap bitmiyor

Her yaştan kişi açıp dinliyor

Volume inmiyor, sesim inliyor

Bunu hissetmeyen kesin bilmiyor

Rap hep taş gibi, zaman silmiyor

Sırt hayvan gibi, elim gitmiyor

Mozart'ın bile böyle ritmi yok

Bana beat mi yok? Sandın, hit mi yok?

Baba gitmiyor, trap bitmiyor

Ben Fero Bitmiyor şarkı sözleri! Ben Fero Bitmiyor ne zaman çıktı?Ben Fero Bitmiyor

BEN FERO'NUN BİTMİYOR ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKTI?

Ben Fero'nun hit parçalarından biri haline gelen Bitmiyor şarkısı, 23 Haziran 2023 tarihinde dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu. Sözleri ve müziği tamamen Ben Fero'ya ait olan bu enerjik parça, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden popülerlik kazandı. Özellikle TikTok ve Instagram gibi popüler mecralarda, kullanıcılar bu şarkıyı arka plan müziği olarak kullanarak içerikler üretiyor.

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