Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınladı! 11.bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarda her hafta seyirciyle buluşan Ben Bu Cihan Sığmazam dizisi yeni bölümüyle yine seyirciyi ekrana kirleyecek. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, Aksiyon ve Dram türündeki Türk televizyon dizisi. Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ben Bu Cihana Sığmazam 11.bölüm fragmanı yayınladı mı? sorularını yanıtı dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ben Bu Cihana Sığmazam 20 Eylül'de ATV'de başlayacak. Dizi her hafta Salı günü saat 20:00'da ATV'de ekranlara gelecek.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cezayir, Bagnall'ın adamları tarafından kaçırılıp işkence altında sorguya alınır. Konuşmadığı takdirde sadece kendisinin değil ailesinin hayatı da tehlikededir. Bu sorgu sırasında Orhan ve Cezayir'in geçmiş anıları su yüzüne çıkar. Cezayir'in ortadan kayboluşu hem Leyla'nın evine hem de Firuze'nin evine ateş gibi düşer. Dumrul, Kurban ile oğulları Cezayir'i bulmak için alarma geçmişken Cezayir'e beklenmedik bir isim yardım eder. Bütün her şey bittiğinde ise Cezayir'in karşı tarafa büyük bir sürprizi olacaktır. Cezayir ve ekibi intikam almak için harekete geçerken ev halkını da başka bir tehlike beklemektedir. Bu durum Leyla ve Firuze'yi bir kere daha karşı karşıya getirecektir. Cezayir bir yandan evdeki sorunlarla bir yandan da düşmanlarıyla mücadele ederken bu sefer karşısında başka birini bulacaktır.

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