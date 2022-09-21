Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir kimdir? Cezayir Türk (Temur Turan) kimdir? Cezayir Türk karakterini kim canlandırıyor? Temur Turan kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında başarılı oyuncu Oktay Kaynarca geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir kimdir? Cezayir Türk (Temur Turan) kimdir? Cezayir Türk karakterini kim canlandırıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir karakterinin gerçek ismi ne? Ben Bu Cihana Sığmazam Temur kimdir? Cezayir Türk ve Temur Turan aynı kişiler mi? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterini kim canlandırıyor?

Cezayir Türk ve Temur Turan aynı kişi mi? Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir kimdir? Cezayir Türk (Temur Turan) kimdir? Cezayir Türk karakterini kim canlandırıyor?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR TÜRK KİMDİR?

Oktay Kaynarca

Cezayir Türk

Çok genç yaşta İstanbul'un yer altı dünyasında nam salmış bir kabadayıyken, ağabeyinin bir CIA operasyonu sonucu öldürülmesi üzerine intikamının peşine düşmüş bir adam. İntikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu değil, bir an önce alınması gereken bir şey olduğunu düşündüğünden, ağabeyinin katlinin emrini veren CIA Türkiye Direktörü'nü kısa zaman içinde ortadan kaldırır. Yalnız bu eyleminin bir sonucu olur. Ailesini korumak adına kendisinin de öldü gibi gösterilmesine razı gelmek zorunda kalır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR TÜRK KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Cezayir Türk ve Temur Turan karakterini "Oktay Kaynarca" canlandırmaktadır.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca (d. 27 Ocak 1965; Hekimhan, Malatya, Türkiye), Türk oyuncu, yapımcı ve sunucu.

Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakterini canlandırarak popüler oldu. Türkiye'de 2010'lu yılların en fazla izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Sinemada Yengeç Sepeti filmindeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görülmüştür.