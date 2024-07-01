Bellingham ceza alacak mı, kaç maç ceza alır? Jude Bellingham men edilir mi?

Bellingham ceza aldı mı? İngiltere Milli Takım oyuncusu Jude Bellingham, EURO 2024 son 16 turunda Slovakya'ya karşı attığı beraberlik golünün ardından 'cinsel organını' işaret eden bir hareket yapmıştı. Peki, Bellingham ceza alacak mı, kaç maç ceza alır? Detaylar...

BELLINGHAM CEZA ALACAK MI?

UEFA, İngiltere'nin Slovakya ile oynadığı maçta rakip yedek kulübesine karşı 'cinsel organını' işaret eden İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı. İngiliz futbolcu hakkında temel iyi davranış kurallarının olası ihlaline ilişkin bir disiplin soruşturması yürütülecek. Bellingham, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu hareketin tribünlerdeki yakın arkadaşlarına yönelik bir şaka olduğunu belirtmişti.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, İngiliz yıldızın gol sonrası jestini Slovakya yedek kulübesine yönelttiği iddiaları üzerine oyuncuya disiplin soruşturması başlattı. UEFA açıklamasında, Etik ve Disiplin Müfettişi'nin, İngiliz oyuncu Jude Bellingham'ın bu maç kapsamında meydana geldiği iddia edilen temel iyi davranış kurallarının olası ihlaline ilişkin bir disiplin soruşturması yürüteceğini söyledi.

BELLINGHAM'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bellingham, bu hareketin tribünlerdeki yakın arkadaşlarına yönelik bir şaka olduğunu belirtmişti. Bellingham X'teki paylaşımında "Slovakya takımının bu akşamki performansına saygıdan başka bir şey değil" ifadelerini kullanmıştı.