Belgrad nerede? Belgrad'a ne zaman gidilir? Belgrad vize istiyor mu?

Belgrad nerede sorusunun cevabı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Seyahat severler, Belgrad'a hangi mevsimde gidilmesi gerektiğini öğrenmek istiyor. Belgrad'ın Türk vatandaşlarından vize isteyip istemediği de sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki, Belgrad nerede? Belgrad'a ne zaman gidilir? Belgrad vize istiyor mu? Detaylar haberimizde...

BELGRAD NEREDE?

Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehridir. Orta Avrupa'nın güneydoğusunda, Sava ve Tuna nehirlerinin birleşim noktası üzerinde yer alır. Coğrafi olarak Balkanlar'da bulunur ve Sırbistan'ın kuzeyinde, Karadağ ve Bosna-Hersek gibi komşu ülkelerin sınırlarına yakın bir konumdadır.

BELGRAD VİZE İSTİYOR MU?

Türkiye vatandaşlarının Belgrad'a seyahat edebilmesi için Schengen vizesine gerek bulunmamakta olup, Sırbistan'a giriş için 90 güne kadar vize muafiyeti uygulanmaktadır.

BELGRAD'A NE ZAMAN GİDİLİR?

Belgrad, her mevsimde ziyaret edilebilecek bir şehir olup, hava koşullarına göre ziyaret dönemi tercih edilebilir:

Bahar (Mart-Mayıs): Şehir, bu dönemde genellikle ılımandır ve doğanın uyanışı ile birlikte renkli çiçekler ve güzel hava, dışarıda vakit geçirmek için idealdir.

Yaz (Haziran-Ağustos): Sıcak ve güneşli hava, turistik geziler ve açık hava etkinlikleri için uygundur. Bu dönemde şehirde birçok festival ve açık hava etkinliği düzenlenir.

Sonbahar (Eylül-Kasım): Hava sıcaklıkları genellikle oldukça hoş olup, şehirdeki park ve bahçelerde yaprak dökümünü izlemek güzeldir.

Kış (Aralık-Şubat): Kış aylarında Belgrad soğuk olabilir, ancak karla kaplı şehir manzaraları ve kış festivalleri bu dönemde keyifli bir deneyim sunabilir.